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Политика ,  

Песков опроверг подготовку Путиным экстренного сообщения из Кремля

О том, что Путин посетил Кремль поздно вечером 25 июня писал Telegram-канал «Политджойстик». Его автор, Марат Баширов, утверждал, что Путин собирается провести разговор по защищенной линии и принять внешнеполитические решения

Президент России Владимир Путин не готовит никаких экстренных сообщений из Кремля, сообщил ТАСС его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Представителя российского президента попросили прокомментировать сообщения Telegram-каналов о том, что Путин якобы приехал в Кремль поздно вечером 25 июня, чтобы сделать экстренное заявление. Об этом, в частности, сообщал Telegram-канал Политджойстик, который ведет политтехнолог Марат Баширов. По его данным, президентский кортеж около 23:00 по московскому времени приехал в Кремль из Внуково для «разговора по защищенной линии и принятия некоторых решений».

Кремль отложил «прямую линию» с Путиным из-за «более важных мероприятий»
Политика
Владимир Путин

Затем Баширов выпустил еще одно сообщение со словами «Намекнули. Да, кое-что произошло». Политтехнолог также писал, что речь и идет не о внутреннем, а о внешнеполитическом вопросе. О чем конкретно идет речь, Баширов не уточнил.

«Нет. Это не так», — ответил Песков на просьбу агентства отреагировать на подобные сообщения.

Ранее Песков утверждал, что Кремль принял решение отложить «прямую линию» с президентом из-за «более важных мероприятий».

Накануне глава государства провел переговоры с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Санкт-Петербурге. Он пообещал передать Минску ракетные комплексы «Искандер-М» в течение нескольких месяцев и предложил дооборудовать в России белорусские самолеты Су-25. Белорусский президент просил Путина помочь «зеркально» ответить на тренировочные полеты самолетов США и НАТО, которые могут нести ядерные боеголовки.Путин ответил, что необходимости в этом нет. Также на переговорах двух президентов обсуждались поставки продуктов питания и удобрений на мировые рынки.

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КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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