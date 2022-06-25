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Война санкций ,  
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Путин заявил о готовности России и Белоруссии насытить рынки удобрениями

По словам Путина, на две страны приходится 15% мировой торговли и 25% по некоторым видам удобрений. ЕС ранее ограничил импорт удобрений из двух государств, США, в свою очередь, исключили их из санкционных списков
Владимир Путин и&nbsp;Александр Лукашенко
Владимир Путин и Александр Лукашенко (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Президент России Владимир Путин обсудил со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко ситуацию с поставками продуктов питания и удобрений на мировые рынки. По его словам, Москва и Минск готовы предпринять все необходимые действия для удовлетворения потребности рынков в связи с перебоями поставок.

«Мы являемся крупнейшими поставщиками удобрений на мировой рынок <...>. Мы с вами договаривались предпринять все, что от нас зависит, все действия предпринять, которые от нас зависят, для того чтобы удовлетворять спрос наших потребителей, наших клиентов», — сказал Путин на встрече в Санкт-Петербурге (цитата по ТАСС).

Путин отметил, что 15% мировой торговли и 25% по некоторым видам удобрений — это «очень значительный объем».

Запад и Россия обвинили друг друга в мировом продовольственном кризисе
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Фото:Chaiwat Subprasom / Reuters

После начала российской спецоперации на Украине западные страны ввели против Москвы и Минска уже несколько пакетов санкций, которые обострили проблему поставок продовольствия и минеральных удобрений. Минпромторг в начале марта предупреждал о риске коллапса на мировом рынке удобрений из-за проблем с поставками российских товаров в зарубежные страны.

После этого Минфин США исключил из санкционного списка удобрения, медтехнику и лекарства из России. Вашингтон разрешил экспорт, импорт и реэкспорт этих товаров. В то же время санкции против большинства российских финансовых, страховых и логистических компаний продолжают действовать.

Тем не менее Евросоюз в начале апреля ограничил импорт удобрений российского производства: квота на хлористый калий составит 837,57 тыс. т, тогда как на другие удобрения с содержанием калия квота будет равна 1,57 млн т. Европейскими странами приняты ограничения и в отношении закупки удобрений из Белоруссии.

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В середине апреля Россия ввела экспортные квоты для производителей минеральных удобрений, чтобы поддержать их на фоне риска простоя «из-за невысокого спроса на внутреннем рынке и санкций недружественных государств». Азотных удобрений разрешили вывозить около 5,7 млн т. Экспортная квота на сложные удобрения составит около 5,6 млн т.

16 мая The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что генсек ООН Антониу Гутерриш предложил смягчить ограничения на экспорт российских и белорусских калийных удобрений в обмен на пропуск судов с зерном из портов Украины; по данным издания, он обсуждал этот вопрос с Россией и Турцией. Во Всемирной продовольственной программе ООН ранее сообщили, что около 25 млн т зерна «застряло» на Украине из-за проблем с инфраструктурой и «заблокированных портов Черного моря».

Путин ранее выражал уверенность, что западные страны будут покупать российские удобрения из-за их дефицитности. «Дефицит будут брать. Будут. С голоду никто не хочет умирать», — говорил глава государства.

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Теги
Илья Фурсеев Илья Фурсеев
Владимир Путин Александр Лукашенко удобрения санкции

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Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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