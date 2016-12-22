В сенате США призвали ввести суровые санкции против России

Сенатор Линдси Грэм призвал ввести «новые, суровые» санкции против России до того, как Дональд Трамп и Владимир Путин проведут повторную встречу. Сенатор Марко Рубио предложил заранее узаконить санкции за вмешательство в выборы

Линдси Грэм (Фото: Aaron Bernstein / Reuters)

Два видных сенатора-республиканца предложили разработать новые санкции против России до того, как президент США Дональд Трамп проведет еще одни переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщает Reuters.

Сенатор Линдси Грэм заявил, что новые санкции должны быть «суровыми». «Нужно сотрудничать с конгрессом над выработкой новых санкций, потому что Путин не понимает. Нам нужны новые, суровые санкции, которые висели бы над его головой, а уже потом встречайтесь с ним», — сказал Грэм, выступая в программе Face the Nation на канале CBS (цитата по Reuters).

Сенатор Марко Рубио, который проиграл Трампу на праймериз республиканской партии, совместно с сенатором-демократом Крисом Ван Холленом разработал законопроект DETER, предусматривающий введение новых санкций, если представители американской разведки установят, что Россия вмешалась в американские выборы.

«На мой взгляд, бесспорно, что они вмешивались и будут вмешиваться [в выборы] в будущем», — сказал Рубио, выступая в программе State of the Union на канале CNN (цитата по Reuters).​

США обвиняют Россию во вмешательстве в президентские выборы 2016 года. Осенью 2018 года в США состоятся промежуточные выборы: будет полностью переизбрана палата представителей и треть сената.

Для расследования российского вмешательства был назначен спецпрокурор Роберт Мюллер, который должен ​расследовать в первую очередь обвинения в сговоре команды Трампа с Кремлем. Ни одного свидетельства сговора Мюллер за время работы не представил, однако его группа предъявила обвинения нескольким россиянам. 13 июля было предъявлено обвинение 12 людям, которых власти США называют офицерами главного управления Генштаба Вооруженных сил России (ранее называлось ГРУ).​​

Спикер палаты представителей США Пол Райан 17 июля заявил о готовности рассмотреть проекты дополнительных санкций против России. Он отметил, что если другие палаты и комитеты американского конгресса считают необходимым продолжать вводить санкции против Москвы, то он будет «более чем просто счастлив рассмотреть их». Райан также добавил, что согласен с выводами американской разведки, которая обвинила Россию во вмешательстве в президентские выборы 2016 года.

Лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнел предложил профильным комитетам подготовить новые меры для противостояния российскому вмешательству в выборы. Он призвал провести новые слушания и принять новые меры для сдерживания «враждебной политики России».