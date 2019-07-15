Эксперты оценили шансы введения США санкций против российского госдолга

Что говорит санкционная поправка к оборонному биллю
Авторы санкционной поправки к оборонному бюджету — демократы Брэдли Шерман и Максин Уотерс. Она запрещает операции с облигациями, выпущенными российским Центральным банком, Фондом национального благосостояния, Федеральным казначейством или аффилированными с ними лицами и структурами. Поправка также запрещает заключение соглашений о валютных свопах с указанными институтами и блокирует американцам доступ к любым другим определяемым решением президента США финансовым инструментам, срок погашения которых превышает 14 дней.
Билль о бюджете был утвержден членами палаты представителей 220 голосами «за», 197 законодателей выступили против.
Против билля проголосовали все члены палаты от Республиканской партии — они не согласны с сокращением расходов на оборону: принятый палатой законопроект предусматривает расходы в $733 млрд, что на $17 млрд ниже, чем в билле, согласованном в комитете по военным делам сената конгресса. Расходов на уровне $750 млрд требует и президент США Дональд Трамп.
Еще до голосования в пятницу администрация Трампа опубликовала заявление, что президент наложит вето на законопроект, если он буден подан в том виде, в котором подготовлен в нижней палате. Одна из главных причин — сокращение бюджета на $17 млрд.
Как билль описывает введение и снятие санкций
Согласно положениям оборонного билля, регламенты, запрещающие операции с российским госдолгом, должны быть приняты в течение 90 дней после утверждения законопроекта в его нынешнем виде. Запрет будет наложен на операции с госдолгом, выпущенным спустя как минимум 180 дней после утверждения законопроекта.
Санкции могут быть сняты, если после очередных выборов директор национальной разведки США придет к выводу, что Россия не пыталась в них вмешаться, и будет поддержан резолюцией обеих палат конгресса. Ближайшие выборы в конгресс, как и президентские, пройдут в ноябре 2020 года.
Эксперты Газпромбанка отмечают, что даже в случае принятия законопроекта Трамп получает некоторое пространство для маневра относительно того, как исполнять санкционные поправки. В качестве примера они привели отсутствие второго раунда санкций по делу Скрипалей. По мнению аналитиков, такой прецедент свидетельствует, что Трамп может откладывать исполнение санкций и использовать эту манипуляцию для решения других вопросов.
Учитывая нынешнюю формулировку поправки, у администрации Трампа не будет возможности ограничить или вовсе отменить введение санкций против российского госдолга, убежден Волошин. По его мнению, в законопроекте довольно четко прописаны сроки реализации санкций и их характер, а их отмена требует однозначных оценок о невмешательстве России в выборы как со стороны разведсообщества, так и со стороны конгресса. «Во-первых, такая мягкая позиция вряд ли будет озвучена, поскольку многие уже сейчас открыто говорят о готовящемся вмешательстве. Во-вторых, до этого еще почти полтора-два года, и за такое время санкции против госдолга уже возымеют свой эффект», — говорит Волошин.
Кто владеет российским госдолгом
Суверенный долг России составляет приблизительно $164 млрд, из которых $58 млрд (около 35%) принадлежит нерезидентам. Общая задолженность Минфина по внешним облигационным займам к 1 июня 2019 года составляла $38,5 млрд (примерно 30% от общего объема). Доля нерезидентов в российских еврооблигациях, по данным ЦБ, на 1 апреля 2019 года достигла 52,3%, они владеют евробондами на сумму порядка $20 млрд.
Введение американских санкций против российского суверенного долга может спровоцировать выход иностранных инвесторов из 8–10% российских госбумаг, подсчитало Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА). По оценке АКРА, американские резиденты держат 8% российского госдолга — они точно выйдут из санкционного актива. Кроме американских инвесторов из набора потенциальных держателей с высокой вероятностью можно исключить норвежский суверенный фонд GPFG, предполагают в АКРА, — в прошлом году он объявил об изменении своей инвестиционной политики, так что его вложения в рублевые активы могут сократиться. На начало 2018 года доля норвежского фонда в российском госдолге составляла 1,4%.
Насколько опасны санкции против госдолга
Еще один важный вопрос — присоединятся ли к санкциям США европейские страны. По мнению Волошина, это едва ли произойдет, так как ЕС не считает нужным вводить ограничения помимо тех, которые появились в 2014 году. «В то же время Европа наверняка будет озабочена перспективой американских санкций против российского госдолга с учетом чисто европейских интересов. Можно вспомнить, что в 2018 году Еврокомиссия выступала с критикой ряда положений закона CAATSA, в частности в применении к «Северному потоку-2», — пояснил аналитик.
До сих пор администрация Трампа относилась к санкциям в отношении российского госдолга с осторожностью. Минфин США объяснял, что запрет на покупку новых выпусков облигаций федерального займа (ОФЗ) окажет давление на экономический рост в России, усилит нагрузку на ее банковский сектор, заставит российские власти изменить свою экономическую политику и в конечном итоге «приведет к ответным мерам России против интересов США», что может снизить конкурентоспособность крупных американских управляющих компаний.
В Москве ранее заявляли, что не видят в новом американском законопроекте больших рисков. По оценке главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, запрет США на инвестиции в ОФЗ способен «спровоцировать некоторую волатильность на рынке госдолга», но экономике большого ущерба не принесет. В числе неблагоприятных последствий санкций аналитики, в частности, называли падение рубля и рост доходностей российских облигаций для инвесторов.