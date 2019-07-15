Эксперты оценили шансы введения США санкций против российского госдолга

Палата представителей США одобрила законопроект об оборонном бюджете, содержащий запрет на операции с российским госдолгом. Насколько велика вероятность его вступления в силу и чем это грозит российской экономике — разбирался РБК

Фото: Daniel Acker / Bloomberg

Поправка о российском госдолге станет предметом торга

Законопроект об оборонном бюджете США, который 13 июля был утвержден палатой представителей и содержит в том числе поправку о запрете на операции с российским госдолгом, станет предметом активного торга администрации Дональда Трампа с Демократической партией. В этом уверены опрошенные РБК эксперты. Хотя продвигаемый демократами билль прошел нижнюю палату конгресса, сенат контролируют республиканцы (у них 53 кресла из 100), а поэтому нет гарантий, что поправка будет утверждена.

Сенаторы могут изъять санкционную поправку, так как в верхней палате уже есть два собственных законопроекта о санкциях, содержащих такую меру — DAASKA и DETER, предполагают эксперты Газпромбанка в обзоре для инвесторов (есть у РБК, подлинность документа подтвердил один из получателей). «Республиканское большинство в сенате может рассматривать инициативу нижней палаты как попытку демократов набрать политические очки», — говорится в обзоре.

Шансы утвердить законопроект зависят от того, насколько активно демократы будут лоббировать поправку, отмечает аналитик AKE Group по вопросам политических рисков Максимилиан Хесс. С одной стороны, отметил он, демократы могут напомнить республиканцам, что ранее те уже одобряли внесение санкций против российского госдолга в другие законопроекты, и отказ от возможности применить такие ограничения сейчас будет выглядеть лицемерием. «С другой — не думаю, что демократы собираются инвестировать серьезный политический капитал в эту поправку. Поэтому, вероятно, она будет изъята из заключительной версии билля», — сказал он.

Вероятность принятия законопроекта с поправкой о санкциях достаточно высока, учитывая негативное отношение к России среди американского политического истеблишмента, считает директор французского отделения британской консалтинговой компании Aperio Intelligence Джордж Волошин. «Трамп может оказать давление на республиканское большинство в сенате, чтобы не пропускать поправку, однако соратники президента вряд ли хотят, чтобы их обвиняли в потакании России», — сказал он РБК. Кроме того, добавил Волошин, американскому лидеру в будущем могут понадобиться уступки со стороны демократов по ряду вопросов, например о строительстве заградительного барьера на границе с Мексикой, и санкции против госдолга могут стать предметом торга.