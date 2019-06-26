Трамп оценил возможную войну с Ираном как недолгую

Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае войны с Ираном она не будет продолжаться долго. Об этом он рассказал в интервью Fox Business Network.

«Я надеюсь, что нет, но мы находимся в очень сильной позиции, если что-то произойдет. Если что-то и случится, то ненадолго», — ответил он на вопрос, назревает ли война.

Президент отметил, что не говорит о том, что США собираются отправить «миллион военнослужащих» в эту страну. По его словам, в ответ на сбитый американский дрон он решил «не убивать большое число иранцев».

Он также прокомментировал заявление президента Ирана Хасана Роухани о том, что Белый дом США «умственно отсталый». Трамп заявил, что не считает иранское руководство умным, так как эта страна «провалилась» по экономическим и социальным показателям.