Трамп после разговора с Путиным оценил потенциал отношений с Россией

Разговор с президентом России показал, что у двух стран есть «огромный потенциал» для становления хороших отношений, полагает Дональд Трамп. Он призвал не верить тому, что говорят на этот счет «фейковые СМИ»

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Президент США Дональд Трамп в своем Twitter оценил прошедший накануне телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным.

Он назвал разговор с российским лидером очень хорошим. «Огромный потенциал для хороших или отличных отношений с Россией, несмотря на то, что вы слышите от фейковых СМИ. Посмотрите, как они ввели вас в заблуждение по «сговору с Россией». Мир может быть лучше и безопаснее», — написал он.

Телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа накануне продолжался более часа. Телефонная беседа Путина и Трампа состоялась по инициативе американской стороны. Стороны обсудили ситуацию на Корейском полуострове, кризис в Венесуэле и конфликт на Украине. В Белом доме также сообщали, что главы государств вкратце затронули тему доклада спецпрокурора Роберта Мюллера, посвященного вмешательству России в выборы в США и возможному сговору команды Трампа и Кремля.

В Кремле сообщили, что Владимир Путин в ходе беседы рассказал своему коллеге об итогах встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, которая прошла 25 апреля во Владивостоке.