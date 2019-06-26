ФСБ предотвратила подготавливаемый ИГ теракт в Саратове

Силовики нейтрализовали члена ИГ, создавшего лабораторию для производства взрывчатки

Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

ФСБ нейтрализовала в Саратове сторонника запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ), говорится в сообщении на сайте службы. Мужчина создал лабораторию для производства взрывчатки и готовил теракт в людном месте.

«Дав присягу главарям террористических структур и действуя по их указанию, гражданин России приобрел средства поражения и компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств, оборудовав в одном из гаражных кооперативов Саратова лабораторию для синтезирования взрывчатых веществ», — указано в сообщении. В ФСБ отметили, что при задержании преступник оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован силами специальных подразделений службы. Сотрудники органов безопасности и гражданское население не пострадали.

На месте происшествия обнаружено и изъято огнестрельное оружие и боеприпасы, готовое к применению самодельное взрывчатое вещество, а также составные части нескольких самодельных взрывных устройств. По факту приготовления к террористическому акту возбуждено уголовное дело.

14 июня ФСБ сообщила о задержании в Чите 23-летнего сторонника «Исламского государства». По данным спецслужбы, мужчина приехал в город из другого российского региона для покупки оружия, в том числе автоматического, и припасов. Подозреваемый занимался пропагандой терроризма как при личном общении со знакомыми, так и в Сети «с использованием средств анонимизации и методов конспирации». ФСБ считает, что он «вынашивал намерение» уехать в Сирию для вступления в ИГ.