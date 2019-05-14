МВД отчиталось о снижении количества терактов в России

В 2018 году число терактов в России снизилось на 16% по сравнению с 2017 годом. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на отчет МВД о состоянии преступности. В документе министерства значится, что в прошлом году зафиксирован 31 террористический акт, но не уточняется, где и когда они были зарегистрированы. Согласно отчету, удалось раскрыть 30 терактов.

В прошлом году ведомство зарегистрировало 1,7 тыс. преступлений террористического характера, что на 10,3% ниже показателя прошлого года. Раскрыть удалось 748 подобных преступлений. Также было зафиксировано 1,3 тыс. преступлений экстремистской направленности (-16,8%), 1,2 тыс. были раскрыты, говорится в отчете.

Согласно документу, в 2018 году зафиксировали 1,5 тыс. заведомо ложных сообщений об акте терроризма, что на 49,5% меньше показателя годом ранее. Полиция раскрыла 797 подобных преступлений и выявила 756 человек, которые оставили ложные сообщения.

Как сообщил в марте Национальный антитеррористический комитет (НАК), в прошлом году ведомство предотвратило 20 терактов. По данным комитета, террористы планировали нападения на правоохранителей и граждан, в том числе в местах празднования Дня Победы и на избирательных участках в день выборов президента.