Суд в Москве вынес приговор троим членам ИГ за подготовку терактов

Московский окружной военный суд вынес приговор троим членам запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Они планировали серию терактов на объектах транспорта в столице, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Москве и Московской области.

Уголовное дело было возбуждено в отношении Рахматова З.Ш. (гражданин Таджикистана), а также Баширова Р.Х. и Махмудова Б.Х. (граждане России).

Уточняется, что Баширова осудили на 11 лет колонии строгого режима в декабре 2018 года, двух других фигурантов приговорили к 15 годам 7 мая 2019 года.

По данным следствия, в 2017 году фигуранты дела вербовали граждан, убеждая их финансировать ИГ. В частности, Рахматов собирал средства и переправлял деньги за рубеж. В сентябре этого же года они начали готовить серию подрывов взрывных устройств на территории Москвы и Подмосковья, в том числе на объектах транспортной инфраструктуры.