ФСБ задержала сторонника ИГ в Забайкалье

В Чите задержан 23-летний сторонник «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация), пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.

Ведомство утверждает, что мужчина приехал в Читу из другого субъекта России для покупки оружия, в том числе автоматического, и припасов. Его задержали и возбудили уголовное дело. По данным ФСБ, подозреваемый занимался пропагандой терроризма как при личном общении со знакомыми, так и в сети «с использованием средств анонимизации и методов конспирации». Кроме того, он якобы «вынашивал намерение» уехать в Сирию для вступления в ИГ, чтобы осуществлять террористическую деятельность.

В июне управление ФСБ по Московской области отчиталось о приговоре Московского окружного военного суда трем членам «Исламского государства», которые, по версии обвинения, планировали серию терактов в объектах транспорта в столице. Один из них — гражданин Таджикистана — получил 11 лет колонии строгого режима, два гражданина России — по 15 лет тюрьмы.