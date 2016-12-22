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Трамп предупредил Harley-Davidson о начале конца
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Трамп предупредил Harley-Davidson о начале конца
Политика, 16:07
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Трамп предупредил Harley-Davidson о начале конца
По мнению президента США, нельзя допустить того, чтобы мотоциклы этой компании производились за пределами страны. В Harley-Davidson объясняли желание частично перенести производство в Европу торговой войной между США и ЕС
Дональд Трамп (Фото: Susan Walsh / AP)

Сотрудники Harley-Davidson и покупатели выпускаемых компанией мотоциклов уже «очень злы» в связи с планами компании перенести производство из США в другие страны, написал в Twitter президент США Дональд Трамп.

«Если они переедут, вот увидите, это будет началом конца» — подчеркнул он. Президент предупредил, что в случае переноса производства за пределы США компанию «обложат налогами как никогда».

«Ни при каких обстоятельствах Harley-Davidson не может производиться в другой стране!» — также написал Трамп, по словам которого мотоциклы, собранные за рубежом, будут облагаться большими пошлинами.

По данным WSJ, у Harley-Davidson есть заводы в Бразилии, Индии и Австралии.

О том, что Harley-Davidson планирует частично перенести производство своих мотоциклов из США, стало известно накануне, 25 июня, из опубликованного Комиссией США по ценным бумагам документа. Причина — в пошлинах, которые ЕС ввели на американские товары в рамках так называемой торговой войны. В Harley-Davidson заявили, что теперь мотоциклы будут облагаться по ставке 31% (ранее было 6%), из-за чего цена каждого мотоцикла может возрасти на $2,2 тыс.

Если перевести в годовое выражение, то затраты компании вырастут на $90–100 млн, подчеркнули в компании.

Нарушение принципа: что стоит за «торговой войной» Трампа
Мнение

Трамп уже комментировал решение компании. Президент сказал, что оно его удивило, а пошлины, о которых говорит компания, — просто предлог.

США ввели с 1 июня пошлины на сталь (25%) и алюминий (10%) из стран ЕС, а также Канады и Мексики. Кроме того, еще в конце мая сообщалось, что Вашингтон рассматривает идею ввести 25%-ные пошлины на ввоз автомобилей в США. В Европе предупредили, что такие действия не останутся без ответных мер. В Еврокомиссии заявили 22 июня, что ЕС также может ввести пошлины на произведенные в США автомобили.

Повысить пошлины на легковые автомобили из США могут и российские власти. По словам министра экономического развития Максима Орешкина, соответствующие шаги обсуждаются в правительстве.
Автор: Андрей Гатинский.
Теги: Дональд Трамп , Harley-Davidson , торговая война , пошлины
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