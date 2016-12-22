ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Дальний Восток
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,41 62,44 EUR Нал. 74,15 72,88 USD Бирж. 62,85 -0,87 EUR Бирж. 73,29 -0,64 USD ЦБ. 63,24 -0,55 EUR ЦБ. 73,72 +0,04 EUR/USD 1,17 +0,01 BTC/USD Бирж. 6191,00 -521,80 IMOEX 2249,68 +0,17% RTSI 1125,41 +1,32% Brent 74,59 +1,55% DJIA 24640,44 +0,73% Nasdaq 7704,29 -0,11%
Власти России пригрозили повышением пошлин на автомобили из США
Лента новостей
Кадыров ответил Госдепу на призыв освободить Оюба Титиева 21:57, Общество Крупная группировка сирийской оппозиции перешла под командование Дамаска 21:32, Политика МИД России назвал легализацию каннабиса в Канаде грубым нарушением права 21:24, Политика Каталония решила разорвать протокольные отношения с королевским двором 21:05, Политика МИД рассказал о российских загранпаспортах фигурантов «кокаинового дела» 21:05, Политика Как России не пропустить четвертую технологическую революцию 21:01, Партнерский материал ЧМ-2018. Группа E. Сербия — Швейцария. Онлайн 21:00, Спорт Муса спас Месси: что теперь надо Аргентине для выхода в плей-офф 20:58, Спорт Опубликовано фото совершившего жесткую посадку вертолета в ХМАО 20:57, Общество Голикова и Орешкин сменили Рогозина в двух экономических комиссиях 20:33, Политика Полиция привлекла к ответственности аргентинских болельщиков за драку 20:33, Общество Генассамблея ООН приняла резолюцию о выводе войск России из Приднестровья 20:32, Политика Бывшая участница шоу «Дом-2» выпала из окна в Москве 20:23, Общество Пожарные проверили информацию о пожаре в Малом театре 20:14, Общество Тест: кто придумал знаменитую футбольную кричалку «оле-оле» 20:10, Спецпроект РБК Спорт Один из пострадавших при взрыве газа в Татарстане скончался в больнице 20:10, Общество В Киеве на Гребенщикова напали во время уличного концерта 20:03, Общество Путин подарил лидеру Южной Кореи и его жене книгу об Эрмитаже 20:01, Политика Дубль Ахмеда Мусы принес Нигерии победу над исландцами на ЧМ-2018 19:57, Спорт Итальянский вице-премьер отвел год на прояснение судьбы ЕС 19:53, Политика Трамп на год продлил санкции в отношении Северной Кореи 19:36, Политика Путин пригласил президента Южной Кореи на Восточный экономический форум 19:33, Политика Технологии, меняющие мир 19:27, РБК и Ингосстрах Сенцов отказался просить помилования у Путина 19:23, Общество Блогеры оценили инициативу платной подписки на YouTube 19:23, Технологии и медиа Минфин ответил Чубайсу на слова об инвестировании пенсионных денег 19:15, Экономика Умер поэт Наум Коржавин 19:12, Общество Юмашев рассказал о 18-летнем опыте работы советником Путина 19:09, Политика
Власти России пригрозили повышением пошлин на автомобили из США
Экономика, 18:42
0
Власти России пригрозили повышением пошлин на автомобили из США
Власти России обсуждают повышение пошлин на легковые автомобили из США, рассказал глава Минэкономразвития. На первом этапе стоимость российских ответных мер на пошлины США составит около $93 млн
Максим Орешкин (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что Россия может повысить импортные пошлины на автомобили из США, передает ТАСС. На соответствующий вопрос журналистов он ответил, что такие меры рассматриваются.

В товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности ФТС легковые автомобили учитываются в товарной позиции 8703 — автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства. В 2017 году по этой категории из США импортировано 19 665 шт. на $837,2 млн.

19 июля министр заявил, что Москва введет дополнительные пошлины на импорт из США. Орешкин пояснил, что это ответ Вашингтону на подъем пошлин на импорт стали и алюминия.

Третья торговая: чем противостояние Китая и США выгодно России
Политика

Повышение ставок, по словам чиновника, затронет только те товары, аналоги которым присутствуют на российском рынке. В частности, пошлинами обложат строительно-дорожную технику из США, но на лекарственные препараты ответные меры распространяться не будут, пояснил министр.

В пресс-службе министерства на следующий день заявили, что начальный объем ограничений составит $93 млн, в целом Россия имеет право обложить пошлинами импорт из США на $540 млн.

Трамп выразил желание поладить с Россией
Политика

США установили 25-процентные пошлины на сталь и 10-процентные пошлины на алюминий. По оценке Москвы, это затронет российски​й экспорт стали на $1,51 млрд ежегодно. О введении ответных мер против США из-за повышения пошлин заявили страны ЕС, Китай и Индия.

Авторы: Андрей Гатинский, Филипп Алексенко.
Теги: Максим Орешкин , пошлины , Автомобили
Главное
Генассамблея ООН приняла резолюцию о выводе войск России из Приднестровья Политика
Материалы по теме
Турция ввела ответные пошлины на товары из США Экономика
Евросоюз назвал условия отмены пошлин для товаров из США Экономика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Дальний Восток
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter