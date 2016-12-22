Власти России пригрозили повышением пошлин на автомобили из США

Власти России обсуждают повышение пошлин на легковые автомобили из США, рассказал глава Минэкономразвития. На первом этапе стоимость российских ответных мер на пошлины США составит около $93 млн

Максим Орешкин (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что Россия может повысить импортные пошлины на автомобили из США, передает ТАСС. На соответствующий вопрос журналистов он ответил, что такие меры рассматриваются.

В товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности ФТС легковые автомобили учитываются в товарной позиции 8703 — автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства. В 2017 году по этой категории из США импортировано 19 665 шт. на $837,2 млн.

19 июля министр заявил, что Москва введет дополнительные пошлины на импорт из США. Орешкин пояснил, что это ответ Вашингтону на подъем пошлин на импорт стали и алюминия.

Повышение ставок, по словам чиновника, затронет только те товары, аналоги которым присутствуют на российском рынке. В частности, пошлинами обложат строительно-дорожную технику из США, но на лекарственные препараты ответные меры распространяться не будут, пояснил министр.

В пресс-службе министерства на следующий день заявили, что начальный объем ограничений составит $93 млн, в целом Россия имеет право обложить пошлинами импорт из США на $540 млн.

США установили 25-процентные пошлины на сталь и 10-процентные пошлины на алюминий. По оценке Москвы, это затронет российски​й экспорт стали на $1,51 млрд ежегодно. О введении ответных мер против США из-за повышения пошлин заявили страны ЕС, Китай и Индия.