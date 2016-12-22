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Трамп сравнил решение Harley-Davidson с «размахиванием белым флагом»
Политика, 03:43
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Трамп сравнил решение Harley-Davidson с «размахиванием белым флагом»
Решение Harley-Davidson вывести производство своих мотоциклов, предназначенных для европейского рынка, из США вызвало удивление у американского лидера. Он сравнил этот шаг компании с капитуляцией
Дональд Трамп (в центре) (Фото: Pablo Martinez Monsivais / AP)

Президент США Дональд Трамп раскритиковал планы компании Harley-Davidson перенести производство мотоциклов, предназначенных для продажи в Европе, из США в другие страны. 

«Удивлен, что Harley-Davidson стали первой из всех компаний, кто поднял белый флаг. Я упорно боролся за них, а в итоге они не будут платить пошлины при продажах в ЕС, который нанес нам большой урон в торговле, на $151 млрд. Пошлины — лишь оправдание для Harley. Наберитесь терпения!», — написал Трамп.

В минувший понедельник Harley-Davidson объявил о планах перенести производство мотоциклов, предназначенных для продажи на европейском рынке, из США в другие страны. В заявлении компании отмечалось, что это делается для того, чтобы избежать бремени пошлин.

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Речь идет о пошлинах, которые ЕС ввел на различные товары из США. Мера стала ответом на аналогичный шаг Вашингтона в отношении ряда европейских товаров.
В заявлении Harley-Davidson подчеркивалось, что пошлина, которой облагаются мотоциклы компании, выросли с 6 до 31%. «Harley-Davidson ожидает, что эти тарифы приведут к увеличению стоимости в среднем на $2,2 тыс. на каждый мотоцикл, экспортируемый из США в ЕС», — подсчитали в компании.

На минувшей неделе вступили в силу новые пошлины Евросоюза на ряд ввозимых товаров из США. В частности, под повышенные тарифы попали продукция из алюминия и стали, сельскохозяйственные товары, виски и табак и др. Мера стала ответом на введение Штатами пошлины на ввоз стали и алюминия из ЕС в размере 25 и 10% соответственно.

Автор: Мария Бондаренко.
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