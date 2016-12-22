ЕС ответил на угрозу Трампа ввести пошлину на европейские автомобили

Еврокомиссия пригрозила, что ответит аналогичными мерами в случае решения США ввести пошлины на ввоз автомобилей из стран ЕС

Дональд Трамп (Фото: Charlie Neibergall / AP)

В сообщении Еврокомиссии, с которым ознакомилось агентство Bloomberg, указывается, что пошлина на автомобили и запчасти, которой угрожает Брюсселю Вашингтон, приведет к значительным потерям в торговом обороте и ударит почти по всем странам-членам ЕС. В этой связи Евросоюз пообещал аналогичные ответные меры, которые введут пострадавшие государства.

В пятницу Дональд Трамп в своем Twitter потребовал от ЕС убрать все торговые барьеры и тарифы для американских товаров. В ответ он пригрозил установить пошлину размером в 20% на все автомобили, которые попадают в США. Заявление главы Белого дома фактически стало ответом на решение Брюсселя ввести тарифы на американские товары общей стоимостью €2,8 млрд. Поводом стали американские пошлины на импорт стали и алюминия.

Автомобили составляют десятую часть от общего объема торговли между ЕС и США. Именно Евросоюз занимает первое место по импорту машин в Соединенные Штаты, уточняет Bloomberg. Объем торговли, по данным агентства, составляет порядка $300 млрд

Специалист лондонской аналитической компании Everscore ISI Арндт Эллинхорст, на которого ссылается Bloomberg, указывает, что новые тарифы больше всего ударят по Германии, которая каждый год отправляет в США около 600 тысяч автомобилей. Концерны Volkswagen AG, Daimler AG и BMW AG в случае введения тарифа потеряют около €4,5 млрд, поскольку поставлять машины за океан станет невыгодно с экономической точки зрения.

На новые пошлины Трамп намекал месяц назад. «Наших великих американских автомобилестроителей скоро ожидает большая новость! После десятилетий утечки ваших рабочих мест в другие страны это будет новость, которую вы достаточно долго ждали!» — написал президент США в своем twitter 24 мая.

«Имеются свидетельства, что в течение десятилетий импорт из-за границы подрывал нашу отечественную автоиндустрию. Министерство торговли проведет тщательное, честное и прозрачное расследование, ослабил ли этот импорт нашу экономику и может ли он нанести ущерб нашей национальной безопасности», — заявил тогда же министр торговли Уилбур Росс. Он указал, что если расследование докажет правоту Минторговли, то у администрации будет право ввести пошлины.