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Военная операция на Украине ,  
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Швеция ответила на вопрос о праве Украины бить западным оружием по России

Глава Минобороны Швеции заявил о праве Украины наносить удары по России
Сюжет
Военная операция на Украине
Украина имеет право на самооборону путем ударов по «территории противника», пока это соответствует законам ведения боевых действий, заявил глава Минобороны Швеции. Москва считает, что у такой позиции могут быть опасные последствия
Пол Йонсон
Пол Йонсон (Фото: Sebastian Christoph Gollnow / dpa / Global Look Press)

Украина имеет право на самооборону путем боевых действий, направленных против «территории противника», пока это соответствует законам ведения военных конфликтов, заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон.

Так он ответил на вопрос Hallandsposten о возможности использования Киевом поставленного Стокгольмом оружия для атак по российской территории. «Согласно международному праву Украина имеет право защищать себя путем ведения боевых действий, направленных против территории противника, до тех пор, пока военные действия соответствуют законам и обычаям войны. Швеция поддерживает международное право и право Украины на самооборону», — говорится в письменном заявлении министра.

Hallandsposten отмечает, что шведское правительство должно отстаивать эту позицию не только «за закрытыми дверями», но и публично.

22 мая правительство Швеции согласовало дополнительную военную поддержку Украине на общую сумму 75 млрд крон ($7,01 млрд) в течение трех лет. Это включает поставки военной техники, финансовые взносы и финансовую помощь на закупку оборонного снаряжения. Вместе с этими средствами поддержка Швеции оценивается в 100 млрд крон ($93,1 млрд). Министр обороны Украины Рустем Умеров после написал в X, что оружие шведского производства, в частности самоходные артиллерийские установки Archer и боевые машины пехоты CV90, «уже зарекомендовало себя на поле боя».

20 мая президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью Reuters, что Киев обсуждает с западными партнерами возможность применения поставляемых вооружений для ударов по российской территории. Конкретные страны не назывались. До этого The Wall Street Journal и Politico писали, что Украина обратилась с такой просьбой к США.

По данным The New York Times, госсекретарь США Энтони Блинкен призывает ослабить ограничения по применению переданного ВСУ оружия. В Белом доме заявили, что «не поощряют и не допускают» ударов с использованием поставленного Вашингтоном вооружения по России. Шеф Пентагона Ллойд Остин говорил, что ожидает от Киева использования оружия по целям внутри Украины.

Шольц отверг призыв разрешить Украине удары по России западным оружием
Политика
Олаф Шольц

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал страны — участницы альянса разрешить Украине применять западное оружие для ударов по России на фоне активизировавшихся боев в Харьковской области. Вместе с тем он отметил, что этот шаг может привести к эскалации, и призвал не допустить «полноценной войны между Россией и НАТО в Европе».

Против снятия ограничений выступили власти Италии и Германии. Они отметили, что не хотят «большой войны».

В то же время Лондон разрешил Киеву атаковать британским оружием Крым. Министр обороны Великобритании Грант Шэппс призвал союзников последовать этому примеру. Британия, как и другие западные страны, не признает итоги референдума 2014 года, по результатам которого полуостров вошел в состав России. Украина считает Крым своим. Москва заявляла, что вопрос принадлежности полуострова закрыт.

Россия считает, что поставки военной помощи Украине делают западные страны участниками конфликта. В Москве заявляли, что это не повлияет на исход боевых действий. В Кремле сочли, что обсуждение разрешения Украине использовать западное оружие для ударов по России может повысить уровень эскалации. Призывы снять ограничения «опасны своими последствиями», заявили в Кремле.

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