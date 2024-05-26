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Политика ,  
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Макрон заявил о беспрецедентном количестве врагов у Европы

Президент Франции Макрон: у Европы никогда не было так много врагов
Президент Франции отметил, что Европа сейчас переживает экзистенциальный момент, и не исключил, что она может перестать существовать. Он призвал голосовать за европейскую демократию
Эмманюэль Макрон и Франк-Вальтер Штайнмайер
Эмманюэль Макрон и Франк-Вальтер Штайнмайер (Фото: Wolfgang Rattay / Reuters)

У Европы «никогда не было так много врагов внутри и снаружи», заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в первый день своего государственного визита в Германию, его слова приводит RMC.

«Я думаю, что мы переживаем момент в нашей Европе, который имеет экзистенциальное значение, потому что я действительно считаю, что наша Европа может умереть», — отметил Макрон.

По его словам, Европа была бы другой, если бы ею в последние годы правили националисты. «Мы бы отказались от Украины, чтобы поддержать Россию, которую поддерживают все националисты в наших странах», — предположил, в частности, глава государства.

Макрон призвал голосовать за европейскую демократию. С 6 по 9 июня в ЕС пройдут выборы в Европарламент (ЕП).

Ранее французский лидер уже призывал осознавать то, что «наша Европа сегодня смертна, она может умереть».

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Эмманюэль Макрон

В мае ультраправая фракция ЕП «Идентичность и демократия» (ID) исключила из своего состава немецкую «Альтернативу для Германии» (АдГ). Поводом стало интервью основного кандидата партии на выборах Максимилиана Кра газете La Repubblica, в котором он заявил, что не все офицеры нацистской организации СС автоматически должны считаться преступниками. «Процент преступников, конечно, был высокий, но не все они были преступниками», — утверждал Кра.

В Германии в этом же месяце суд признал «Альтернативу для Германии» «подозреваемой в экстремизме». Этот статус не препятствует политической деятельности партии, но позволяет немецким спецслужбам следить за ее активностью и в случае необходимости начать расследование по подозрению в антиконституционной деятельности.

По данным Федерального ведомства по защите Конституции, на 2022 год около 10 тыс. членов АдГ, то есть почти треть, подозревались в экстремистских убеждениях.

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Персоны
Елена Чернышова
Эмманюэль Макрон Европа враги
Макрон Эмманюэль фото

Макрон Эмманюэль

политик, президент Франции
21 декабря 1977 года
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