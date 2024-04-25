Макрон предупредил о смерти Европы

Европа выстояла в череде кризисов и добилась прогресса, но опасность все еще угрожает, предупредил Макрон. Аналитики сочли его консервативную по духу речь попыткой повторить триумф 2017 года перед скорыми выборами

Эмманюэль Макрон (Фото: Christophe Petit Tesson / Reuters)

Европа находится в окружении перевооружающегося мира, но она все еще слишком медлительна и недостаточно амбициозна, заявил французский президент Эмманюэль Макрон, выступая в университете Сорбонны, передает BFMTV.

«Мы должны осознавать тот факт, что наша Европа сегодня смертна, она может умереть. Все зависит от нас», — указал Макрон.

При этом, по его словам, Европе удалось отстоять «настоящую стратегию автономности» по отношению к России, и, несмотря на беспрецедентное сочетание кризисов, редко когда прежде европейские страны добивались такого прогресса. Он уточнил, что речь идет о конфликте на Украине, производстве вакцин, энергетике. Президент Франции заключил, что, по его мнению, условием безопасности Европы является ситуация, при которой Россия не победит Украину.

Макрон заявил также о необходимости немедленно сделать выбор по «вопросу мира и войны на нашем континенте», а также по вопросам искусственного интеллекта, цифрового перехода, окружающей среды.

BFMTV указывает, что Макрон выступил с речью на фоне отставания его центристской партии «Возрождение» от правоконсервативной «Национального объединения» Марин ле Пен на предстоящих выборах в Европарламент. Они пройдут через полтора месяца, 9 июня. Елисейский дворец отрицает связь выступления с выборами, однако Le Monde напоминает, что выступление в этом же зале в 2017 году вывело Макрона на «европейскую авансцену». Близкий к Макрону собеседник издания рассказал, что тот в своей сорбоннской речи «выбирает консерватизм». «Президент чувствует, что на него нападают по его основным вопросам: экономике и Европе», — пояснил он.

Партия ле Пен получит, согласно опросам, около 30% голосов, на втором месте социалисты, а сторонники Макрона пока могут рассчитывать только на не более чем 20%. «Было бы настоящим потрясением, если бы президентское большинство заняло третье место» на европейских выборах, признал политолог, научный сотрудник Национального центра научных исследований Франции (CNRS) Бруно Котрес. France 24 пишет, что ставки высоки: правоконсерваторы предупредили, что будут добиваться роспуска парламента Франции, если Макрон и его союзники потерпят поражение.