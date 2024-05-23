Слова об офицерах СС вызвали скандал между правыми в Германии и Франции

Главный кандидат «Альтернативы для Германии» на выборах в Европарламент усомнился в преступности войск СС, из-за чего с партией порвали французские националисты. «АдГ» опережает в опросах все три партии правящей немецкой коалиции

Максимилиан Кра (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Крайне правая немецкая партия «Альтернатива для Германии» («АдГ») запретила своему фавориту на выборах в Европарламент, политику Максимилиану Кра выступать от ее имени, передает Tagesschau.

Политик заявил, что его высказывания используются для критики партии, и объявил, что добровольно «отказывается от дальнейших выступлений в предвыборной кампании и уходит в отставку с поста члена Федерального исполнительного совета» партии.

Поводом стало интервью, которое Кра дал итальянской газете La Repubblica. В нем политик высказал мнение, что не все офицеры СС автоматически должны считаться преступниками. На вопрос, были ли СС военными преступниками, он ответил: «Процент преступников, конечно, был высокий, но не все они были преступниками».

Формирования СС участвовали в боях в ходе Второй мировой войны и занимались охраной концентрационных лагерей, их служащие причастны ко множеству военных преступлений. На Нюрнбергском процессе после окончания войны организация была объявлена преступной.

Высказывания Кра побудили союзника «АдГ» — крайне правую французскую партию «Национальное объединение» заявить о прекращении сотрудничества. Одним из лидеров этой политической силы является Марин Ле Пен. Обе партии поддерживали друг друга на выборах в Европейский парламент.

Немецкая партия «пересекла линии, которые я считаю красными», пояснил президент «Национального объединения» Джордан Барделла. Ле Пен, в свою очередь, назвала «Альтернативу для Германии» слишком токсичным союзником в преддверии европейских выборов. По ее мнению, немецкая партия перешла под управление радикальных политиков. «Необходимо было срочно установить санитарный кордон. «АдГ» идет от провокации к провокации. Сейчас уже не время дистанцироваться, настала пора порвать с этим движением», — сказала она в эфире Europe 1, передает Би-би-си.

Согласно результатам опросов, националистические партии и евроскептики наберут на июньских выборах в Европарламент рекордное количество голосов. Сейчас ультраправые представлены в ЕП консерваторами, возглавляемыми итальянским премьером Джорджей Мелони, а также блоком «Идентичность и демократия», во главе которой стоит «Национальное объединение». Вместе с тем «АдГ» по-прежнему остается второй по популярности партией в Германии с уровнем поддержки около 18%, опережая все три партии правящей коалиции, придерживающихся левоцентристских воззрений: СДПГ, «Союз 90/Зеленые» и СвДП.

Кра еще до слов об офицерах СС оказался в центре скандала. Его обвинили в получении платежей от России и Китая, а его помощника арестовали по подозрению в шпионаже в пользу Пекина.

В партии СДПГ, в которую входит канцлер Олаф Шольц, меры «АдГ» назвали недостаточными. «Максимилиан Кра остается главным кандидатом от «АдГ» независимо от того, есть ли запрет на выступления или нет. Он по-прежнему лидирует в избирательных бюллетенях и хочет пройти в Европейский парламент. Никаких последствий нет, вместо этого «АдГ» обманывает своих избирателей и общественность», — указала Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) управляющий директор парламентской группы СДПГ Катя Маст.