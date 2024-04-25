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Военная операция на Украине ,  
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Макрон напомнил о необходимости Европы выстраивать отношения с Россией

Макрон призвал Европу готовиться к налаживанию отношений с Россией
Сюжет
Военная операция на Украине
Эмманюэль Макрон
Эмманюэль Макрон (Фото: Christophe Petit Tesson / Reuters)

Европейским странам следует быть готовыми к налаживанию отношений с Россией после окончания конфликта на Украине, заявил французский президент Эмманюэль Макрон, выступая в университете Сорбонны. Его заявления транслировало BFMTV.

По его словам, ситуация с европейской безопасностью обострилась после начала военной операции на Украине, в настоящее время Евросоюз недостаточно вооружен, «все еще слишком медлителен, недостаточно амбициозен».

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Эмманюэль Макрон

Макрон напомнил, что у Франции также есть ядерный потенциал, который является ключевым элементом обороны Европы. Он убежден, что именно европейская «система безопасности поможет после окончания конфликта на Украине выстроить отношения» с Россией, у которой есть баллистические ракеты и ядерное оружие.

Президент Франции заявил о намерении в ближайшие месяцы пригласить «всех наших партнеров» выстроить «европейскую оборонную инициативу», включающую, возможно, «противоракетный щит». «Ядерное сдерживание является стратегическим элементом защиты европейского континента», — добавил он.

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Фото:Ian Hitchcock / Getty Images

BFMTV указало, что Макрон выступил с речью на фоне отставания его центристской партии «Возрождение» от правоконсервативной «Национального объединения» Марин ле Пен на предстоящих 9 июня выборах в Европарламент. Елисейский дворец отрицает связь выступления с выборами, однако Le Monde напомнила, что выступление в этом же зале в 2017 году вывело Макрона на «европейскую авансцену».

Партия ле Пен получит, согласно опросам, около 30% голосов, на втором месте социалисты, а сторонники Макрона пока могут рассчитывать только на не более чем 20%.

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Макрон Эмманюэль

политик, президент Франции
21 декабря 1977 года
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