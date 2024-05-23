Почему правая фракция Европарламента исключила из своего состава АдГ За это решение проголосовали четыре европейские партии

За две недели до выборов в Европарламент ультраправая еврофракция «Идентичность и демократия» исключила из своего состава немецкую «Альтернативу для Германии», попавшую в очередной скандал. Подробности — в материале РБК

Фото: Arnd Wiegmann / Getty Images

За две недели до выборов в Европарламент, которые пройдут с 6-го по 9 июня, его ультраправая фракция «Идентичность и демократия» (ID) исключила из своего состава немецкую «Альтернативу для Германии» (АдГ). Решение было принято 23 мая письменным голосованием представителей национальных партий, входящих во фракцию. За отказ от сотрудничества с АдГ проголосовали правые Италии, Франции, Бельгии и Чехии, сообщило немецкое издание Die Welt. Против высказались австрийские и эстонские члены фракции, а также европарламентарии от самой АдГ. Датские правые воздержались, однако, согласно процедуре, это приравнивается к голосу «за». Для положительного решения требовалось получить одобрение пяти национальных партий, так что решение об исключении АдГ прошло.

«Альтернатива для Германии» основана в 2013 году евроскептиками в знак протеста против выделения ЕС миллиардной помощи на поддержку греческой экономики. Наибольшую популярность партия получила в период миграционного кризиса в ФРГ в 2015 году. В 2017-м АдГ впервые прошла в бундестаг. Сегодня партия представлена во всех ландтагах 16 федеральных земель и имеет 78 мест в парламенте, это вторая оппозиционная сила после ХДС/ХСС. Из-за одиозных высказываний некоторых членов АдГ не только неоднократно вызывала общественное негодование, но и попала под присмотр спецслужб. Сейчас отделения АдГ в Саксонии, Саксонии-Анхальте и Тюрингии классифицируются Федеральным ведомством по защите Конституции (BfV) как правоэкстремистские. Согласно отчету BfV за 2022 год, около 10 тыс. членов АдГ, то есть почти треть, подозреваются в экстремистских убеждениях. В ФРГ присвоение статуса «подозреваемый в экстремизме» не приводит к каким-либо ограничениям и не препятствует политической деятельности членов АдГ. Однако это позволяет спецслужбам Германии следить за их активностью и в случае необходимости начать расследование по подозрению в антиконституционной деятельности.

Немецкое издание Stern полагает, что исключение членов АдГ из ID носит скорее символический характер, поскольку после выборов национальные партии смогут заново сформировать фракции в Европарламенте.

Сопредседатели АдГ Алис Вайдель и Тино Хрупалла заявили, что приняли к сведению решение фракции ID. «АдГ, конечно, будет стремиться обеспечить создание мощной фракции в Европарламенте с широкой представленностью в ней нашей делегации. Чтобы оказать политическое влияние в Брюсселе, необходимо сотрудничество с союзниками по убеждениям. Поэтому мы уверены, что в новый законодательный период на нашей стороне тоже будут надежные партнеры», — говорится в их заявлении.

Тем не менее, как отмечает Politico, решение фракции усугубит кризис в АдГ, деятельность которой в последнее время постоянно сопровождают скандалы.

Почему союзники АдГ отвернулись от нее

Причиной исключения АдГ из фракции ID стало интервью основного кандидата партии на выборах в Европарламент Максимилиана Кра итальянской газете La Repubblica, опубликованное 18 мая, в котором он заявил, что не все офицеры нацистской организации СС автоматически должны считаться преступниками. «Процент преступников, конечно, был высокий, но не все они были преступниками», — сказал Кра.

После этого французская крайне правая партия «Национальное объединение» (RN) заявила о намерении отказаться от союза с немецкими правыми. Руководство АдГ и Кра после консультаций решили, что он покинет правление партии и прекратит участие в предвыборной кампании.

«Во время этой избирательной кампании был нанесен огромный ущерб партии, и повод дал основной кандидат. Максимилиан Кра сообщил руководству, что возьмет на себя полную политическую ответственность за это и немедленно откажется от своего мандата в федеральном правлении. Кроме того, он воздержится от участия в каких-либо других мероприятиях избирательной кампании до начала выборов. Это решение было одобрено большинством», — говорится сообщении АдГ для прессы от 22 мая.

Сам Кра написал в этот же день в соцсети X, что АдГ должна сохранить свое единство, а дебаты вокруг его личности — последнее, что нужно сейчас партии. «Вы никогда не сможете упасть ниже, чем в руки Бога. Я признаю, что мои заявления используют как предлог для нанесения вреда нашей партии», — отметил Кра.

Издание Welt сообщило, что семь их девяти представителей АдГ в Европарламенте настаивали на исключении из фракции ID только Кра, который представляет АдГ в Евпропарламенте с 2019 года, но безуспешно. За последний месяц он оказался замешан как минимум в трех скандалах, в том числе в так называемом Russiagate — Кра заподозрили в получении денег от российских властей для продвижения «кремлевской пропаганды».

В конце марта чешское издание Denik N сообщило, что Служба безопасности и информации Чехии (BIS) обнаружила агентурную сеть, которая использовала евродепутатов для распространения «российской пропаганды» через базирующийся в Праге новостной сайт Voice of Europe. Скандал получил название Russiagate. По данным чешской разведки, кампанию курировали «украинские бизнесмены и политики, имеющие тесные связи с Россией», — бывший лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук и бывший генеральный продюсер телеканала «112 Украина» Артем Марчевский. В день публикации Denik N правительство Чехии внесло их в санкционный список вместе с порталом Voice of Europe. В многочисленных интервью и дискуссиях, организованных Voice of Europe и размещенных на YouTube-канале портала, участвовали минимум 16 членов Европарламента — все от правых или радикально правых европейских партий. До сих пор официальных подтверждений, что политики получали вознаграждения за участие в проектах портала, нет. В нескольких странах в связи с публикацией чешского издания были начаты расследования.

Кра заподозрили в работе на Voice of Europe из-за переписки с бывшим украинским депутатом от ОПЗЖ Олегом Волошиным. Информация о ней была обнародована в совместном расследовании Der Spiegel и ZDF 16 апреля. В нем утверждалось, что переписку при проверке смартфона Волошина в аэропорту Вашингтона летом 2020 года обнаружили американские спецслужбы. Во время поездки в Нью-Йорк в декабре 2023 года Кра был допрошен Федеральным бюро расследований (ФБР) на предмет возможного получения «сомнительных платежей из близких Кремлю источников». Кра подтвердил факт допроса в США, но отверг обвинения в получении средств.

Кроме того, в апреле помощника Кра Цзяня Г. арестовали из-за подозрений в передаче данных о решениях Европарламента Китаю, а также в слежке за китайскими оппозиционерами в Германии. Позже федеральная прокуратура начала предварительное расследование в отношении Кра в связи с сообщениями о подозрительных платежах, полученных им из России и Китая.

По данным следствия, Цзянь Г. неоднократно переводил Кра средства, будто бы оплачивая услуги, оказанные юридической фирмой Кра. Следствие обнаружило на его счете €14 тыс., которые поступили от китайской компании. Сам Кра утверждает, что отказался от лицензии на юридическую практику в январе 2023 года.

Каково положение европейских правых перед выборами

Несмотря на скандалы, сопровождающие предвыборную кампанию европейских правых, их рейтинги остаются достаточно высокими. В конце января аналитический центр Европейского совета по международным отношениям (ECFR) предупредил, что евроскептики, вероятно, будут фаворитами летних выборов в Европарламент в девяти странах ЕС — Австрии, Бельгии, Чехии, Франции, Венгрии, Италии, Нидерландах, Польше и Словакии. Еще в девяти — Болгарии, Эстонии, Финляндии, Германии, Латвии, Португалии, Румынии, Испании и Швеции — правые, скорее всего, окажутся на втором-третьем местах.

Что представляет собой еврофракция ID Ультраправая фракция «Идентичность и демократия» (ID) образована в 2019 году. Она выступает против роста миграции в Европу, защищает традиционные ценности. Некоторые входящие в нее национальные партии также осуждают поддержку Украины и предоставление ей военной и финансовой помощи. До исключения АдГ представители фракции занимали в Европарламенте 58 мест (без немцев — 49). В ID входят 11 национальных партий. «Лига за Сальвини премьера» (Лига) — правоконсервативная партия Италии во главе с нынешним вице-премьером Маттео Сальвини; входит в правящую коалицию; занимает 95 из 600 мест в двухпалатном парламенте страны и 22 из 705 мест в ЕП. «Национальное объединение» (ранее «Национальный фронт») — ультраправая партия Франции; занимает 88 мест из 577 в нижней палате национального парламента; 18 мест в ЕП. «Альтернатива для Германии» (AfD) — праворадикальная партия ФРГ, занимает 78 из 736 мест в бундестаге и 9 — в Европарламенте. «Фламандский интерес» (VB) — бельгийская националистическая партия, выступает за независимость Фландрии; занимает 23 места в парламенте страны и 3 места в ЕП. Австрийская партия свободы (FPÖ) — ультраправая партия, занимает 46 из 245 мест в двухпалатном парламенте Австрии и три — в ЕП. Консервативная народная партия Эстонии (EKRE) — представляет интересы евроскептиков и националистов; в Рийгикогу (однопалатном парламенте) занимает 17 из 101 места, одно место — в ЕП. «Свобода и прямая демократия» (SPD) — правая партия евроскептиков Чехии во главе с предпринимателем чешско-японско-корейского происхождения Томио Окамурой, занимает 20 мест в нижней палате парламента страны и одно место в ЕП. Датская народная партия (DF) — национал-консервативная партия Дании, занимает 7 из 179 мест в Фолькетинге (парламенте страны) и одно место в ЕП. Партия свободы (PVV) — правопопулисткая партия Нидерландов во главе с Гертом Вилдерсом; получила 37 из 150 мест в палате представителей (нижней палате парламента) страны, не представлена в ЕП. CHEGA (порт. «Хватит!») — португальская праворадикальная партия, стоит на позициях национал-популизма, после парламентских выборов в 2024-м получила 48 из 230 мест в нижней палате парламента; не представлена в ЕП. Словацкая национальная партия (SNS) — националистическая консервация партия, традиционный союзник правящей партии премьера Словакии Роберта Фицо, занимает 10 мест в парламенте страны и не представлена в ЕП.

После выборов в этом году, по прогнозу ECFR, почти половина кресел в Европарламенте будет принадлежать депутатам, не входящим в «супербольшую коалицию» трех центристских фракций — консерваторов (EPP), социал-демократов (S&D) и либералов (Renew). Также в Европарламенте, по мнению аналитиков, впервые может возникнуть правопопулистская коалиция из консерваторов, евроскептиков (ECR), ультраправых и независимых депутатов. Согласно оценке ECFR, правые и евроскептики из ID могли бы получить на 40 мест больше, чем сейчас, — 98 из 720. Наибольшей поддержкой могли бы заручиться правые депутаты от Франции (проноз — 30 мест) и Германии (20 мест).

Майский прогноз Politico обещает ID (с АдГ в составе) 85 мест после летних выборов. Максимальное число мест издание пророчило ультраправой фракции в январе — 91. Рейтинги АдГ стремительно взлетели летом прошлого года, она обошла по популярности правящую социал-демократическую партию. Однако зимой рост ее популярности замедлился на фоне скандала вокруг участия представителей АдГ в неформальной встрече, на которой обсуждалось выдворение мигрантов в Африку. По стране прошла волна акций в защиту демократии, в бундестаге даже поднимали вопрос о запрете АдГ. В итоге, согласно последнему опросу института INSA, СДПГ удалось выправить ситуацию: рейтинг социал-демократов поднялся до 16%, а популярность АдГ сохраняется на уровне 17%. Между тем французское «Национальное объединение», вторая сила в ID, продолжает наносить сокрушительные удары по позициям своего главного оппонента на национальном уровне — партии президента Эмманюэля Макрона «Возрождение», отмечает Politico.