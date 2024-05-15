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Военная операция на Украине ,  
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Экс-генсек НАТО призвал применить ПВО в Польше и Румынии для помощи Киеву

Расмуссен: для помощи Украине необходимо применить ПВО в Польше и Румынии
Сюжет
Военная операция на Украине
Расмуссен предположил, что Россия не стала бы атаковать системы ПРО НАТО, которые действуют с территории альянса. В Польше и Румынии располагаются ЗРК Patriot и ПРО Aegis
Фото: Omar Marques / Getty Images
Фото: Omar Marques / Getty Images

Системы противоракетной обороны (ПРО) на территории НАТО в Польше и Румынии должны быть использованы для оказания помощи Украине. Об этом сообщил бывший генеральный секретарь альянса Андерс Фог Расмуссен в интервью изданию inews. По его словам, такие системы должны применяться для сбития российских ракет и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Расмуссен подчеркнул, что «осторожные деятели» в европейских правительствах могут опасаться, что такой шаг может спровоцировать российские атаки на объекты ПВО, а это, в свою очередь, потенциально может спровоцировать открытый конфликт между Россией и Западом. Он отверг такое опасение. Расмуссен заявил, что Москва «уважает пятую статью» учредительного договора НАТО. Россия не стала бы атаковать системы противоракетной обороны (ПРО) НАТО, действующие с территории альянса, предположил он.

Статья 5 НАТО предполагает, что, если одно государство — член НАТО становится жертвой вооруженного нападения, то все остальные государства — члены блока будут считать этот акт насилия вооруженным нападением на все страны НАТО и предпримут действия, которые сочтут необходимыми, чтобы помочь подвергшейся нападению стране альянса.

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Фото:Sean Gallup / Getty Images

Расмуссен в 2001–2009 годах занимал пост премьер-министра Дании, далее до 2014 года работал на должности генсека НАТО. В 2016–2019 годах работал советником президента Украины Петра Порошенко, который тогда занимал этот пост. Расмуссен предлагал «соединить систему противовоздушной и противоракетной обороны НАТО с украинской системой», пишет inews.

Польша и Румыния, которые граничат с Украиной, держат на вооружении зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot производства США, которые могут действовать в качестве ПВО и ПРО. На территории двух государств также расположены американские базы с ПРО Aegis, которые, по словам союзников, предназначены для защиты Европы от иранских баллистических ракет, передает inews.

12 мая в бундестаге Германии допустили возможность использования западных систем ПВО с территории НАТО для защиты воздушного пространства над приграничными регионами Украины. Депутат от Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер заявил, что такой шаг снимет нагрузку с украинской ПВО. Представитель «Зеленых» Агнешка Бруггер полагает правильным «расположить системы противовоздушной обороны на границах соседних [с Украиной] стран».

Однако глава фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге Рольф Мютцених заявил, что стремление сбивать российские ракеты на Украине силами НАТО является очень опасной идеей.

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комплексы ПВО НАТО Украина

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