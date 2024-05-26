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Военная операция на Украине ,  
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Sunday Times назвала основные маршруты поставок помощи ВСУ из Британии

The Sunday Times: помощь Киеву из Британии поступает по двум основным маршрутам
Сюжет
Военная операция на Украине
Британия использует два основных маршрута для доставки военной помощи на Украину — через польский Жешув и через пролив Ла-Манш, пишет газета
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Великобритания использует два основных маршрута для поставок военной помощи на Украину — через Жешув в Польше и через пролив Ла-Манш, пишет The Sunday Times.

За два года аэропорт Жешув превратился в огромный международный логистический центр, через который на Украину поступают десятки миллиардов фунтов западной военной помощи. С начала военных действий на Украине там размещено несколько американских зенитных ракетных комплексов Patriot, а также британская Sky Sabre. Как отмечает издание, если раньше аэропорт обслуживал около ста пассажирских рейсов в неделю, теперь он принимает военные и грузовые самолеты. Активность военной авиации выросла на 167%, а британские ВВС являются вторыми по частоте использования аэродрома после ВВС США, указывает The Sunday Times.

Лондон предоставил Киеву военную технику уже на £4,5 млрд  ($5,7 млрд), по объему помощи он уступает только Германии (£8,5 млрд, или $10,8 млрд) и Соединенным Штатам (£36,4 млрд, или $46 млрд), пишет издание.

За последние два года самолетами в Польшу были доставлены миллионы боеприпасов, а также стрелковое оружие, дальнобойные ракеты и противотанковое вооружение из Великобритании, а бронетехника, танки и дальнобойная артиллерия переправляются через Ла-Манш, а затем перевозятся по Европе поездом.

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Фото:Валентин Огиренко / File Photo / Reuters

Кроме того, Британия зачастую тайно помогает закупать оружие советских времени со всего мира, рассказали собеседники газеты. По их словам, в некоторых случаях британская сторона фактически выступала в качестве «контрабандиста», покупая оружие, а затем помогая организовать его транспортировку на Украину.

В Штутгарте, почти в 1 тыс. км от Жешува, работает Международный координационный центр доноров (IDCC) при штаб-квартире европейского командования армии США, который организует доставку помощи. Источники в британской обороне сравнивают этот центр с «военным Amazon».

В апреле британский премьер Риши Сунак анонсировал крупнейший в истории страны пакет военной помощи для Киева — на сумму £500 млн (около $620 млн). В него войдут в том числе ракеты Storm Shadow, чья дальность полета составляет около 250 км. Российское Минобороны не раз сообщало о применении ВСУ этих ракет для нанесения ударов в Крыму.

В мае глава МИД Британии Дэвид Кэмерон в интервью Reuters заявил, что Киев вправе использовать британское оружие для атак по целям на территории России. После этого российский МИД предупредил посла Найджела Кейси о возможном ответе в случае таких ударов ВСУ атакой на «любые военные объекты и технику Великобритании на территории Украины и за ее пределами».

Россия осуждает военную помощь, которые западные страны оказывают Украине, и настаивает, что поставки не смогут переломить ход конфликта.

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