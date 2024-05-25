Путин раскрыл данные о росте объема производства боеприпасов в России

Путин: выпуск боеприпасов в России за два года вырос в 14 раз, БПЛА — в 4 раза

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Российские оборонные предприятия за время проведения спецоперации нарастили выпуск боеприпасов в 14 раз, беспилотников — в четыре раза, бронетанкового вооружения — в 3,5 раза, сообщил президент Владимир Путин, открывая совещание с руководством предприятий ОПК.

«За последнее время у нас объемы выросли, за последние полтора-два года, за время проведения специальной военной операции. С 2021 года по 2023 год эти цифры меняются постоянно, они подрастают», — заявил глава государства.

По его данным, по ракетно-артиллерийскому вооружению (РАВ) наблюдается рост более чем в 22 раза, по средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и разведки — в 15 раз, по боеприпасам и средствам поражения — в 14 раз, по автомобилям — в семь раз, по средствам индивидуальной бронезащиты — в шесть раз, по авиационной технике и беспилотным летательным аппаратам — в четыре раза, по бронетанковому вооружению — почти в 3,5 раза.

«Это хороший темп, большой объем. Хочу поблагодарить вас и ваши коллективы за то, что вы с такими задачами — масштабными задачами — справляетесь», — подчеркнул президент. Вместе с тем он отметил, что каждый рубль в экономике вооруженных сил должен работать эффективно. Все средства, по словам Путина, должны не только эффективно расходоваться на нужды вооруженных сил, но и в целом вписываться в экономику.

В конце марта зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев на заседании рабочей группы военно-промышленной комиссии по контролю за производством особо востребованных образцов вооружения призвал российский ВПК «работать быстрее». «Те перспективы, которые есть, и те потребности, которые мы сегодня имеем, требуют максимально слаженной и быстрой работы», — подчеркивал он.

До этого Медведев рассказывал, что в 2024 году рабочая группа уделит особое внимание реализации инвестиционных проектов по наращиванию мощностей оборонно-промышленного комплекса. Речь идет в первую очередь об увеличении производства средств поражения, взрывчатых веществ, систем ПВО и контрбатарейной борьбы, а также бронетанковой техники.