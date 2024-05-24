США выделили Украине новую партию оружия на $275 млн

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Власти США выделили Украине новый пакет военной помощи на $275 млн, ранее выделенная поддержка уже «достигла линии фронта», сообщил госсекретарь страны Энтони Блинкен.

В пакет вошли боеприпасы для РСЗО HIMARS, артиллерийские снаряды калибра 155 и 105 мм, противотанковые ракетные комплексы Javelin, высокоточные авиационные боеприпасы, стрелковое оружие и патроны к нему, а также средства для химической, биологической и ядерной защиты.

«Помощь из предыдущих пакетов уже доставлена на передовую, и мы доставим новый пакет как можно быстрее, чтобы украинские военные могли использовать его для защиты своей территории», — отметил Блинкен.

Из-за нехватки снарядов ВСУ отступили из Авдеевки и «некоторых деревень», а на фронте сложилась трудная ситуация, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Предыдущий пакет помощи в размере $400 млн США передали Украине 10 мая. По данным Politico, в него вошли в том числе ракеты для ЗРК Patriot, бронеавтомобили Mine Resistant Ambush Protected (MRAP) и Javelin, которые вошли и в последний пакет.

Москва осуждает как финансовую, так и военную поддержку Киева. Новые поставки оружия Украине не изменят ход боевых действий, считают в Кремле.