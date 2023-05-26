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Военная операция на Украине ,  
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Euractiv узнал о планах НАТО предложить Украине повысить статус партнера

Euractiv: НАТО предложит Украине повысить ее статус партнера, но без ускоренного членства
Создание «Совета Украина — НАТО» станет первым шагом в укреплении политического партнерства между Киевом и альянсом. Но перспектива вступления страны в блок все еще остается отдаленной, отмечает агентство Euractiv
Фото: Jonathan Ernst / Getty Images
Фото: Jonathan Ernst / Getty Images

Члены НАТО намерены предложить Украине повысить ее статус партнера, но не ускоренное членство в блоке, сообщает Euractiv со ссылкой на нескольких дипломатов из стран — членов альянса.

Этот шаг должен продемонстрировать политическую поддержку Киева и его заявки на членство, хотя вступление в НАТО все еще остается отдаленной перспективой.

В марте агентство сообщило, что входящие в альянс страны стремятся повысить статус Украины, для чего и был создан «Совет Украина — НАТО». Дипломаты отметили, что это стало бы сигналом к улучшению двусторонних отношений и первым шагом в «укреплении политического партнерства».

Министры иностранных дел НАТО встретятся в Осло на следующей неделе и, как ожидается, обсудят форму и сроки создания нового совета и будущего членства Украины, а также необходимость увеличить военную помощь Киеву.

В сентябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подал заявку о вступлении Украины в НАТО в ускоренном порядке.

В мае 2023-го он заявил, что рассчитывает услышать на саммите НАТО в Вильнюсе «нечто большее, чем об «открытых дверях» альянса». И призвал дать украинской стороне четкий сигнал, что ее примут.

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что все страны блока согласны с перспективой членства Украины, но сейчас главная цель — ее победа.

Как писала Financial Times, США, Германия и Венгрия сопротивляются попыткам некоторых европейских союзников, в том числе Польши и стран Балтии, предложить Украине дорожную карту по членству в НАТО на саммите НАТО в июле.

В Кремле неоднократно заявляли, что считают вхождение Украины в НАТО опасным для России. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, недопущение Киева в альянс остается одной из целей спецоперации.

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Теги
Виктория Громова Виктория Громова
Украина статус партнеры НАТО

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