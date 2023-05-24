Захарова назвала вмешательством заявления США об авиасообщении с Грузией

Фото: David Mdzinarishvili / Reuters

Реакция США на возобновление авиасообщения России с Грузией является вмешательством во внутренние дела других государств, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Никакой другой квалификации, нежели вмешательство во внутренние дела суверенных государств, быть не может. Это авиасообщение стран, которые являются не просто соседями в географическом плане — нас очень многое связывает в историческом контексте. При чем здесь США, вообще непонятно», — сказала Захарова.

Она также выразила недоумение, почему Вашингтон вообще считают возможным комментировать договоренности двух государств.

Ранее заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Патель заявил, что США могут ввести санкции против работающих в аэропортах грузинских компаний, если они будут обслуживать российские самолеты.

«Если прямые рейсы между Россией и Грузией возобновятся, мы, конечно, были бы обеспокоены тем, что компании в грузинских аэропортах могут оказаться под угрозой санкций, если будут обслуживать воздушные суда, являющиеся объектами экспортно-импортного контроля», — сказал он.



Прямое авиасообщение с Грузией Россия приостановила в июне 2019 года. 10 мая 2023 года президент Владимир Путин подписал указ о снятии запрета на полеты российских авиакомпаний в Грузию.



Минтранс после этого сообщил, что после снятия ограничений российские авиакомпании будут летать между Москвой и Тбилиси по семь раз в неделю, для этого будут использоваться самолеты отечественного производства.

