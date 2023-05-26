Папа римский назвал условие окончания конфликта на Украине
Конфликт между Россией и Украиной - политическая проблема, а мир возможен только когда две страны смогут говорить друг с другом, заявил папа римский Франциск в интервью Telemundo.
«Мир будет достигнут тогда, когда [Россия и Украина] смогут говорить между собой или через кого-то еще», — сказал понтифик.
По мнению Франциска, украинцы «не так уж мечтают о переговорах», поскольку «украинский блок», куда он отнес США и ЕС, сейчас очень силен. «Другими словами, они обладают очень большой собственной силой», — заметил понтифик.
13 мая Франциск принял Владимира Зеленского в Ватикане, их первая с начала боевых действий на Украине встреча продлилась 40 минут. Украинский президент написал в телеграм-канале, что рассказал понтифику о предложенной Киевом формуле «как единственном действенном алгоритме достижения справедливого мира» и предложил присоединиться к ее реализации. В Москве этот план, который включает восстановление территориальной целостности Украины и вывод российских войск, назвали нереалистичным, а также неоднократно подчеркивали, что для переговоров Киев должен признать «сложившиеся реалии».
В начале мая папа римский сообщил, что Ватикан принимает участие в работе миротворческой миссии, но пока информация о ней не разглашается. Позднее Франциск назначил руководителя миссии Ватикана по ослаблению напряженности конфликта на Украине — им стал кардинал Маттео Зуппи.