Папа Франциск помолился Деве Марии о мире на Украине

Папа Франциск по окончании воскресной мессы в Будапеште прочел молитву Regina Coeli, обращенную к Пресвятой Деве Марии. Прежде всего он помолился за «осажденный украинский народ» и за российский

Папа римский Франциск (Фото: Simone Risoluti / Vatican Media / Reuters)

Папа римский Франциск по окончании воскресной мессы в Будапеште на площади Кошута Лайоша помолился о мире на Украине, сообщает Vatican News.

Понтифик прочел молитву Regina Coeli, обращенную к Пресвятой Деве Марии.

«Я желаю доверить ее сердцу веру и будущее всего Европейского континента, о котором я думал в эти дни, и в особенности дело мира», — сказал папа Франциск.

Прежде всего слова молитвы он произнес за «соседний, осажденный украинский народ», а также за россиян.

«Ты, Царица Мира, вселяешь в сердца народов и их лидеров стремление к созиданию мира и даешь молодым поколениям будущее надежды, а не войны, будущее, полное колыбелей, а не могил, мир братьев и сестер, а не стен и баррикад», — помолился глава Католической церкви.

Regina Coeli, или антифон «Царица Небесная», — это один из четырех антифонов, посвященных Деве Марии. В 1742 году папа Бенедикт XIV постановил, что эта молитва должна читаться вместо «Ангела Господня» (Angelus) с воскресенья Пасхи до Пятидесятницы. Верующие обращаются к Пресвятой Богородице, чтобы вместе с ней радоваться воскресению Христа. Они должны молиться стоя, что символизирует победу над смертью.

Папа Франциск прилетел в Венгрию утром 28 апреля. Его апостольский визит продлится по 30 апреля.

В начале марта папа римский назвал военные действия на Украине «мировой войной». «За чуть более чем сто лет было три мировых войны: 1914–1918 годов, 1939–1945 годов и эта. <...> Все великие державы переплетены. Поле битвы — Украина», — сказал он. Конфликт понтифик связал с «имперскими интересами не только России, но и других империй», для которых «свойственно ставить отдельные народы на второе место». Глава Католической церкви не раз говорил о готовности встретиться с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским ради мира.

ТАСС со ссылкой на председателя Всемирного союза староверов Леонида Севастьянова, который, в свою очередь, ссылался на личный разговор с папой римским Франциском, сообщал, что папа Франциск предложил установить двухнедельное перемирие на Украине на время празднования католиками и православными Пасхи. В Кремле заявили, что видели публикации об этом, но не официальные заявления Ватикана. «Поэтому не считаем нужным и возможным комментировать», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.