Папа римский Франциск принял Зеленского в Ватикане

Папа римский Франциск и Владимир Зеленский (Фото: Vatican Media / Reuters)

Папа римский Франциск принял президента Украины Владимира Зеленского на аудиенции в Ватикане, сообщает Vatican News.

Это вторая очная встреча после встречи в 2020 году и первая с момента начала российской военной операции на Украине. Три года назад Зеленский и понтифик обсуждали ситуацию в Донбассе.

Зеленский встретился с Франциском в рамках своей поездки в Италию. До этого украинский лидер встретился с президентом Италии Серджо Маттареллой и премьером Джорджей Мелони.

В начале мая папа римский сообщал, что Ватикан принимает участие в работе миротворческой миссии в рамках конфликта на Украине. «Я готов сделать все, что должно быть сделано. Сейчас миссия находится в процессе, но она еще не является публичной. Когда это станет достоянием общественности, я расскажу о ней», — сказал он тогда.

В октябре понтифик обращался к президента России и Украины. Владимира Путина он призвал «остановить эту спираль насилия и смерти, в том числе ради собственного народа», а Зеленского — «быть открытым для серьезных предложений о мире».