Местные жители рассказали подробности взрыва в Краснодаре

В Краснодаре ночью произошло несколько взрывов, сообщила РБК местная жительница по имени Алла. «Я живу на Севастопольской, 2/1. От места до меня 22 минуты примерно. Но проснулась от сильного звука взрыва, следом еще один. Потом тихо было», — рассказала она.

Взрыв произошел около 4:00 и был «мощнее салюта раз в десять», сообщил РБК другой житель города, который тоже проснулся от сильного звука. «Выглянул в окно проверить — но ни дыма, ни огня, ничего не обнаружил. Попутно сидел в телефоне, пытался найти информацию об этом взрыве, также сидел в телеграм-канале города, другие люди тоже слышали взрыв», — вспоминает он.

Горожанин добавил, что увидел второй взрыв. «Примерно через десять минут слышал жужжание мопеда. Конечно, подкралась мысль о БПЛА, но думал, все-таки транспортное средство. В итоге увидел взрыв. Выходил из земли огненный клубок и искры. Взрывной волны не почувствовал», — сказал он. По словам очевидца, при взрыве пострадало здание МТС.

Утром 26 мая в Краснодаре произошел взрыв в районе улицы Морской. Мэр города Евгений Наумов сообщил, что повреждения получили офисное здание и жилой дом. В пятиэтажке по адресу: ул. Гаражная, 77/1, выбило часть окон.

Телеграм-канал Baza сообщал, что в Краснодаре сработала система ПВО, город подвергся атаке беспилотников. Shot опубликовал кадры с обломками рухнувшего дрона; канал писал, что жители слышали минимум два взрыва.