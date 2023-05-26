Краснодарский губернатор призвал сохранять спокойствие после взрыва

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 мая
EUR ЦБ: 85,88 (-0,32) Инвестиции, 25 мая, 17:00 Курс доллара на 26 мая
USD ЦБ: 79,98 (+0,02) Инвестиции, 25 мая, 17:00
Володин обвинил руководство США в «главной финансовой афере» века Экономика, 08:19
Медведев пригрозил превентивным ударом за поставки ядерного оружия Киеву Политика, 08:11
Шольц пообещал поговорить с Путиным «в свое время» Политика, 08:09
Гладков сообщил о последствиях обстрела Грайворонского округа Политика, 08:07
Таможня назвала Barbie и Lego одними из самых подделываемых игрушек Бизнес, 08:00
Краснодарский губернатор призвал сохранять спокойствие после взрыва Общество, 07:58
Высокие потолки: в каких квартирах можно сделать второй ярус РБК и ПИК, 07:56
Финансовая грамотность для подростков: от 9 до 15 лет
На интенсиве РБК Pro ваш ребенок научится управлять деньгами и ставить финансовые цели
Купить интенсив
Глава Пентагона посетит Японию и Францию на следующей неделе Политика, 07:51
Bloomberg сообщил о сбоях в работе «экономического двигателя Европы» Экономика, 07:35
Эксперты заявили об исчерпании «старых» стимулов роста экономики Экономика, 07:30
Появились кадры взрыва в центре Краснодара Политика, 07:25
В Краснодаре после взрыва повыбивало окна в жилом доме Общество, 07:23
Гладков сообщил о ночном обстреле нескольких районов Белгородской области Политика, 07:12
Мосбиржа предсказала четырехкратный рост объема замещающих бондов Финансы, 07:10

Рекомендуйте ВТБ и получайте до 12 месяцев РКО за 0Р

Регистрация бизнеса 0Р

до 12 мес. РКО бесплатно

За рекомендации партнерам
Открыть счет

Реклама, Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000.

Общество ,  
0 

Краснодарский губернатор призвал сохранять спокойствие после взрыва

Губернатор края Кондратьев призвал соблюдать спокойствие после взрыва в Краснодаре

Краснодарский губернатор призвал сохранять спокойствие после взрыва
Video

Причины взрыва на улице Морской в Краснодаре выясняются, погибших и пострадавших в результате нет, заявил губернатор края Вениамин Кондратьев.

«В социальных сетях распространяется много разной информации и видео. Убедительная просьба ко всем жителям: сохраняйте спокойствие и доверяйте только проверенным источникам информации», — написал глава региона своем телеграм-канале.

Кондратьев добавил, что на месте происшествия работают экстренные службы и правоохранительные органы, по его поручению туда приехал мэр Краснодара Евгений Наумов.

Взрыв на улице Морской произошел в 4:17 по местному времени (совпадает с московским). В результате в жилом пятиэтажном доме по адресу: ул. Гаражная, 77/1, частично выбило окна, сообщил Наумов. Кроме того, по его словам, у рядом стоящего частного дома повреждена кровля. Мэр города уточнил, что повреждения получили жилой дом и офисное здание.

Телеграм-канал Baza сообщал, что сработала система ПВО, город подвергся атаке беспилотников. Shot публиковал кадры с обломками рухнувшего дрона; канал писал, что жители слышали минимум два взрыва.

Читайте на РБК Pro
Меньше продуктивности и друзей: как финансовый стресс портит жизнь
Экономисты назвали компании, которые скоро уйдут из России. Кто в списке
«Можно и нужно торговаться»: как договориться с турецким партнером
Почему появляется боль после тренировок и как с ней справляться
Теги
Краснодар взрыв Вениамин Кондратьев Краснодарский край

Рекомендуйте ВТБ и получайте до 12 месяцев РКО за 0Р

Регистрация бизнеса 0Р

до 12 мес. РКО бесплатно

За рекомендации партнерам
Открыть счет

Реклама, Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000.

Материалы по теме
В Краснодаре после взрыва повыбивало окна в жилом доме
Общество
В Краснодаре взорвался газ в жилом доме
Общество
В центре Краснодара произошел взрыв
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter