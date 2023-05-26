Краснодарский губернатор призвал сохранять спокойствие после взрыва

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Причины взрыва на улице Морской в Краснодаре выясняются, погибших и пострадавших в результате нет, заявил губернатор края Вениамин Кондратьев.

«В социальных сетях распространяется много разной информации и видео. Убедительная просьба ко всем жителям: сохраняйте спокойствие и доверяйте только проверенным источникам информации», — написал глава региона своем телеграм-канале.

Кондратьев добавил, что на месте происшествия работают экстренные службы и правоохранительные органы, по его поручению туда приехал мэр Краснодара Евгений Наумов.

Взрыв на улице Морской произошел в 4:17 по местному времени (совпадает с московским). В результате в жилом пятиэтажном доме по адресу: ул. Гаражная, 77/1, частично выбило окна, сообщил Наумов. Кроме того, по его словам, у рядом стоящего частного дома повреждена кровля. Мэр города уточнил, что повреждения получили жилой дом и офисное здание.

Телеграм-канал Baza сообщал, что сработала система ПВО, город подвергся атаке беспилотников. Shot публиковал кадры с обломками рухнувшего дрона; канал писал, что жители слышали минимум два взрыва.