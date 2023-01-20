В Госдепе ответили на слова Медведева о ядерной войне

Госдеп в ответ на слова Медведева заявил, что в ядерной войне победителей не будет

Заместитель главы пресс-службы Госдепа США Ведант Пател прокомментировал слова замглавы Совета Безопасности России Дмитрия Медведева, который заявил, что проигрыш ядерной державы в обычной войне может спровоцировать войну ядерную, передает CBS News.

Слова Медведева соответствуют предыдущем заявлениям Москвы о ядерном оружии, отметил Пател. По его словам, «провокационная риторика» в этом вопросе «не только опасна, но и безрассудна». «Ядерная война не может быть выиграна и никогда не должна вестись», — подчеркнул он.

Медведев в своем телеграм-канале написал, что на военной базе НАТО «Рамштайн» 20 января «великие военачальники будут обсуждать новую тактику и стратегию, а также поставки на Украину нового тяжелого вооружения и ударных систем». «И ни одному из убогих не приходит в голову сделать следующий из этого элементарный вывод: проигрыш ядерной державы в обычной войне может спровоцировать начало войны ядерной. Ядерные державы не проигрывали крупных конфликтов, от которых зависит их судьба», — заявил Медведев.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что слова запреда Совбеза не свидетельствуют об изменении ядерной доктрины, последняя версия которой была утверждена в 2020 году. В ней перечислены условия, при которых Россия может применить ядерное оружие, в частности, агрессия против страны с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства.

В конце сентября прошлого года президент России Владимир Путин пообещал защищать территориальную целостность страны «всеми имеющимися средствами». По его словам, Запад использует «ядерный шантаж», тогда как Россия «также располагает различными средствами поражения, а по отдельным компонентам — и более современными, чем у стран НАТО». При этом спустя месяц российский президент заверил, что в ядерном ударе для страны «нет никакого смысла» — ни политического, ни военного. Первой Россия ядерное оружие не применит, но угроза ядерной войны растет, говорил Путин.

Медведев регулярно высказывается по ядерной тематике в своем телеграм-канале. В сентябре он говорил о праве России при необходимости использовать ядерное оружие, в ноябре называл «полную и окончательную победу России» на Украине гарантией предотвращения ядерного конфликта.