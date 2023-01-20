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Глава МАГАТЭ напомнил Медведеву об отсутствии победителей в ядерной войне

Глава МАГАТЭ Гросси в ответ на слова Медведева: в ядерной войне победителей нет
Рафаэль Гросси
Рафаэль Гросси (Фото: Michael Gruber / Getty Images)

В ядерной войне не может быть победителей, ее нельзя развязывать, заявил в интервью Fox News глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси, комментируя слова зампреда российского Совета безопасности Дмитрия Медведева.

Тот накануне предупредил, что проигрыш ядерной державы в обычной войне может спровоцировать начало ядерной. «Ядерные державы не проигрывали крупных конфликтов, от которых зависит их судьба», — написал Медведев в своем телеграм-канале.

«Я не выношу суждений по поводу комментариев высокопоставленных чиновников какой бы то ни было страны, но это (недопустимость ядерной войны. — РБК) мое убеждение. Один из способов ее избежать — предотвратить ядерные происшествия. Безусловно, я надеюсь, что в этом конфликте ядерное [оружие] применяться не будет», — сказал Гросси.

В Госдепе США на слова Медведева отреагировали аналогичным заявлением об отсутствии победителей в ядерной войне. Заместитель пресс-секретаря ведомства Ведант Пател назвал «провокационную риторику» в этом вопросе «не только опасной, но и безрассудной».

В Кремле заявили, что высказывание Медведева не противоречит российской ядерной доктрине и не означает ее изменения. В последней версии доктрины от 2020 года говорится о возможности применения ядерного оружия в случае агрессии против страны с применением обычного вооружения, когда под угрозу поставлено само существование государства.

Теги
Персоны
Рафаэль Гросси МАГАТЭ ядерная война Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России

14 сентября 1965 года
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