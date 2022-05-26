Додон сообщил о настоятельной просьбе к нему уехать из Молдавии

По его словам, он отказался уезжать, хотя имел такую возможность. Против экс-президента возбуждено дело, в том числе об измене родине. Обвинения он считает надуманными

Задержанный экс-президент Молдавии Игорь Додон рассказал, что ему «настоятельно рекомендовали» покинуть республику, но он отказался. Его заявление опубликовано в Telegram.

Последние семь месяцев, по словам бывшего главы государства, его также просили не критиковать правительство и президента Майю Санду.

«Я не уехал из страны, хотя у меня была возможность это сделать, если бы я захотел», — заявил Додон, отметив, что не собирается сдаваться.

Бывший молдавский лидер рассказал, что у него при обыске нашли «всего несколько тысяч евро». Это полученная им зарплата за год, что подтверждено документально. Кроме того, по его словам, была обнаружена квитанция на имя его жены об авансе за мебель. Додон заверил, что у него «нет недвижимости, активов, доходов, кроме тех, которые были задекларированы».

Выдвинутые против него обвинения он считает надуманными. Экс-президент обвинил Санду в попытке его очернить. По его мнению, она «хочет во что бы то ни стало убрать главного политического оппонента».

Додона задержали на 72 часа 23 мая, против него возбуждено уголовное дело.Экс-президенту вменяют измену родине, признание финансирования политической партии преступной организацией, пассивное коррумпирование и незаконное обогащение.

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Основанием для дела послужило видео со встречи Додона с бывшим главой Демократической партии Молдавии Владимиром Плахотнюком. Его обнародовал экс-депутат Юрий Реницэ в 2020 году. На ней Плахотнюк и его заместитель Сергей Яралов передают бывшему молдавскому лидеру пакет, как утверждает экс-депутат, с деньгами. На видео Додон и Плахотнюк также обсуждают создание в парламенте коалиции, которая обладала бы конституционным большинством.

В Кремле, комментируя дело против Додона, заявили, что встревожены этим. «Опять подобная практика и преследования применяются в отношении тех, кто является сторонниками развития дружественных, взаимовыгодных отношений с Российской Федерацией», — указал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.