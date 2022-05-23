Во Львовской области священника УПЦ облили зеленкой

Владимир Мандзюк (Фото: Пресс-служба Украинской православной церкви Московского патриархата)

Во время службы в Воскресенском храме города Стрый Львовской области настоятелю Владимиру Мандзюку плеснули в лицо зеленкой, сообщает Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП) со ссылкой на дочь священника Богдану Мандзюк.

«Это мой отец Владимир, священник УПЦ в г. Стрый. Сегодня во время церковного Богослужения ему выстрелили в лицо зеленкой так называемые националисты, которые захватывают наши храмы», — рассказала дочь священнослужителя.

Она отметила, что храм молится за украинских «воинов» и помогает, «чем может: деньгами, гуманитарной помощью».

С 2018 года на Украине существует две православные церкви: УПЦ МП, которая является самоуправляемой церковью в составе Русской православной церкви, и Православная церковь Украины (ПЦУ), которая образовалась путем слияния неканонических Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви. ПЦУ признана Константинопольским патриархатом, РПЦ ее не признает. Между УПЦ и ПЦУ идет противостояние.

В конце марта в Верховную Раду Украины внесли законопроект о запрете деятельности УПЦ на территории страны из-за того, что церковь, по мнению авторов проекта, причастна к разведывательной деятельности в пользу России на территории Украины.



УПЦ назвала инициативу незаконной и нарушающей право украинцев на свободу вероисповедания, а также отметила, что со стороны правоохранительных органов к ней не было претензий «по поводу нарушения национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности Украины». В РПЦ заявили, что принятие закона приведет к «обострению социального кризиса» и «новому витку гражданского противостояния».