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В РПЦ назвали «канонически ничтожным» объединительный собор в Киеве
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В РПЦ назвали «канонически ничтожным» объединительный собор в Киеве
Раскол церкви, 19:24
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В РПЦ назвали «канонически ничтожным» объединительный собор в Киеве
Пресс-секретарь патриарха Кирилла Александр Волков подверг сомнению признание итогов прошедшего объединительного собора в Киеве среди православного мира, так как «раскольники выбрали раскольника»
Пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси священник Александр Волков (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Каноническая значимость прошедшего 15 декабря в Киеве объединительного собора, на котором был избран глава новой украинской православной церкви митрополит Епифаний, «ничтожна». Об этом заявил пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла, священник Александр Волков, передает «РИА Новости».

В РПЦ считают, что признание главы новой украинской церкви в православном мире — «едва ли выполнимая задача». «Раскольники выбрали раскольника», — отметил Волков. По его словам, Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП) продолжит свое развитие на Украине, несмотря на создание новой автокефальной церкви. Ранее в РПЦ уже называли объединительный собор «канонически ничтожным сборищем».

«Для нас это событие ровно ничего не означает. Не понимаю, на что надеялись два архиерея законной Украинской православной церкви, которые на него пришли. Жалко их всех. Печальная участь», — сказал в интервью «Интерфаксу» замглавы отдела внешних церковных связей Московского патриархата Николай Балашов.

На объединительном соборе избрали главу украинской церкви
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Глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в беседе с РБК заявил, что в Киеве прошло «действие, которое никаким объединительным собором нельзя назвать даже по формальным признакам». «Каноническое значение этого собора — нулевое. Для церкви это ничего не значит. На Украине был один митрополит Киевский — Онуфрий, так и остается», — сказал Легойда.

По его словам, собор не может быть признан каноническим, так как на нем отсутствовали представители УПЦ МП. «Даже если информация о двух архиереях УПЦ МП, которые присутствовали на соборе, — правда, это все равно нельзя считать официальным представительством», — подчеркнул Легойда.

Собор состоялся в киевском храме С​вятой Софии, на нем присутствовали 190 иерархов, большинство из которых служат в Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП). Также в соборе принимал участие президент Украины Петр Порошенко, который во время выступления отметил важность приобретения «духовной независимости» и «обрезания пут, привязывающих нас к империи». По итогам собора украинский президент заявил об «окончательном обретении независимости от России».

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Кроме того, на собор пришли два митрополита УПЦ МП: Переяслав-Хмельницкий Александр и Винницкий Симеон. На соборе в ноябре УПЦ МП запретила своим архиереям принимать участие в объединительном соборе, а также отказалась присоединиться к автокефальной украинской церкви.

Избранным главой автокефальной церкви Украины стал митрополит Переяслав-Хмельницкий и Белоцерковский УПЦ КП Епифаний (в миру Сергей Думенко). В январе он вместе с Порошенко отправится в Стамбул, чтобы принять томос об автокефалии украинской церкви от Вселенского патриарха Варфоломея.

Авторы: Григорий Дубов, Александр Атасунцев.
Теги: УПЦ , РПЦ , Россия и Украина , Церковь
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