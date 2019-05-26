Reuters узнал об отправке Турцией оружия противникам России и Сирии

Это произошло после того, как на недавних встречах рабочей группы Анкара не смогла убедить Россию прекратить наступление на повстанцев в Идлибе, сообщают источники Reuters

Фото: Ugur Can / DHA / AP

Анкара нарастила поставки оружия сирийским повстанцам в Идлибе, чтобы помочь им справиться с наступлениями, которые ведут правительственные войска Сирии при поддержке России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленных представителей сирийской оппозиции и источники в повстанческих группировках.

По данным собеседников из числа представителей оппозиции, Турция нарастила поставки после того, как не смогла убедить Россию на недавних встречах совместной рабочей группы, что ей следует прекратить эскалацию, чтобы предотвратить поток беженцев в Турцию.

При этом Турция дала понять, что готова сохранить свое влияние на северо-западе Сирии, усилив свое присутствие на военных базах, созданных в рамках соглашения с Россией о зоне деэскалации, добавил один из командиров повстанцев.

Получить комментарии представителей властей Турции агентству не удалось.