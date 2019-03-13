Политика , 20:01
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Минобороны отчиталось об авиаударе по складу боевиков в сирийском Идлибе
Удар был согласован с Турцией. Как уточнили российские военные, террористы хотели использовать ударные беспилотники, которые хранились на складе, для атаки на авиабазу Хмеймим
Воздушно-космические силы Минобороны России атаковали склад боевиков запрещенной террористической организации «Джабхат ан-Нусра» в городе Идлиб на северо-западе Сирии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на военное ведомство.
«13 марта самолеты ВКС России по согласованию с турецкой стороной нанесли точечный авиационный удар по складу с вооружением и боеприпасами террористической группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам» («Джабхат ан-Нусра», запрещена в России) в городе Идлиб», — говорится в сообщении Минобороны.
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