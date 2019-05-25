Российские военные сообщили об атаке боевиков в сирийском Идлибе

Боевики «Хайат Тахрир Аш-Шам» (бывшая «Джебхат-ан-Нусра», террористическая организация, запрещена в России) с территории зоны деэскалации в сирийском Идлибе выпустили более 20 снарядов из реактивных систем залпового огня по двум населенным пунктам в провинции Хама. Об этом на брифинге заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин. Его слова приведены в сообщении Минобороны, поступившем в РБК.

В результате, заявил Купчишин, погибли по меньшей мере четыре мирных жителя, семеро получили ранения.

По данным российских военных, в течение суток боевики обстреляли семь населенных пунктов в провинции Латакия и и пять в Хаме.

Купчишин также сообщил, что 24 мая около 200 боевиков атаковали позиции правительственных сил на севере Хамы. Сирийские военные отразили атаку и уничтожили более 50 террористов, а также бронетехнику: танк, боевую машину пехоты и пять автомобилей повышенной проходимости с крупнокалиберными пулеметами.