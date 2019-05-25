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Amazon $2 200 (+20,4%) прогноз CFRA к 25.04.20 Купить
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Политика ,  
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Российские военные сообщили об атаке боевиков в сирийском Идлибе

Боевики «Хайат Тахрир Аш-Шам» (бывшая «Джебхат-ан-Нусра», террористическая организация, запрещена в России) с территории зоны деэскалации в сирийском Идлибе выпустили более 20 снарядов из реактивных систем залпового огня по двум населенным пунктам в провинции Хама. Об этом на брифинге заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин. Его слова приведены в сообщении Минобороны, поступившем в РБК.

В результате, заявил Купчишин, погибли по меньшей мере четыре мирных жителя, семеро получили ранения.

По данным российских военных, в течение суток боевики обстреляли семь населенных пунктов в провинции Латакия и и пять в Хаме.

Купчишин также сообщил, что 24 мая около 200 боевиков атаковали позиции правительственных сил на севере Хамы. Сирийские военные отразили атаку и уничтожили более 50 террористов, а также бронетехнику: танк, боевую машину пехоты и пять автомобилей повышенной проходимости с крупнокалиберными пулеметами.

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Боевики дважды за день обстреляли российскую авиабазу Хмеймим в Сирии

Ранее источник «РИА Новости» сообщил, что сирийская армия уничтожила ракетные установки боевиков, ответив на обстрелы террористов в Хаме. По его словам, за последние несколько дней боевики предприняли более трех масштабных попыток атаковать правительственные войска на севере провинции, их удалось отразить.

13 мая Купчишин заявил, что боевики обстреляли населенные пункты в трех провинциях: Хама, Латакия и Алеппо. В результате погибли семеро мирных жителей, в том числе дети.

6 мая атаке подверглась российская авиабаза Хмеймим. Российские военные обнаружили системы залпового огня, с помощью которых боевики вели обстрел, и уничтожили их при поддержке сирийской артиллерии.
 

Теги: Сирия, боевики, Идлиб, Минобороны
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