Зеленский назначил новых заместителей руководителя Офиса президента

Владимир Зеленский (Фото: офис президента Украины / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должностей заместителей руководителя Офиса президента Андрея Смирнова и Алексея Днепрова.

Он также издал два указа о назначении новых сотрудников: эти должности заняли Ирина Мудрая и Елена Ковальская.

Причина увольнения Смирнова и Днепрова в документах не указана.

В марте украинский президент провел несколько перестановок в ведомствах и диппредставительствах страны. В частности, Зеленский уволил посла в Молдавии Марка Шевченко. Вакантное место может занять экс-глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Данилова уволили с поста руководителя СНБО 26 марта, после того как тот неправильно произнес имя спецпредставителя Китая по делам Евразии Ли Хуэя и нецензурно исказил его фамилию. Главой СНБО стал Александр Литвиненко.

Также Зеленский назначил послом в Великобритании бывшего главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного. Залужный ушел с поста главнокомандующего в феврале 2024 года после новостей о резко возросшем доверии к нему среди населения.