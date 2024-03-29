Зеленский назначил новых заместителей руководителя Офиса президента
Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должностей заместителей руководителя Офиса президента Андрея Смирнова и Алексея Днепрова.
Он также издал два указа о назначении новых сотрудников: эти должности заняли Ирина Мудрая и Елена Ковальская.
Причина увольнения Смирнова и Днепрова в документах не указана.
В марте украинский президент провел несколько перестановок в ведомствах и диппредставительствах страны. В частности, Зеленский уволил посла в Молдавии Марка Шевченко. Вакантное место может занять экс-глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
Данилова уволили с поста руководителя СНБО 26 марта, после того как тот неправильно произнес имя спецпредставителя Китая по делам Евразии Ли Хуэя и нецензурно исказил его фамилию. Главой СНБО стал Александр Литвиненко.
Также Зеленский назначил послом в Великобритании бывшего главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного. Залужный ушел с поста главнокомандующего в феврале 2024 года после новостей о резко возросшем доверии к нему среди населения.
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