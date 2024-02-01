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Зеленский уволил главу департамента СБУ на фоне скандала со слежкой

Зеленский уволил главу департамента защиты национальной государственности СБУ
Роман Семенченко возглавлял департамент защиты государственности с октября 2022 года. «Страна» связывает увольнение со скандалом со слежкой за сотрудниками расследовательского проекта; журналисты считают, что за ней стоят силовики
Фото: Zuma / ТАСС
Фото: Zuma / ТАСС

Президент Украины Владимир Зеленский уволил начальника департамента защиты национальной государственности Службы безопасности страны Романа Семенченко, соответствующий указ опубликован на сайте главы государства. Причины увольнения не уточняются.

Издание «Страна» со ссылкой на источник передает, что Семенченко уволили из-за скандала со слежкой за командой проекта антикоррупционных журналистских расследований Bihus.Info. В начале января в Сети появилось видео, на котором сотрудники, предположительно, употребляют наркотики и обсуждают их покупку. Руководитель проекта Денис Бигус говорил, что к скрытой съемке и прослушиванию членов его команды причастны силовики; по его словам, к слежке привлекли по меньшей мере 30 человек.

17 января СБУ начала расследование обстоятельств незаконного прослушивания и видеосъемки журналистов; ведомство завело дело по ст. 359 УК — незаконное использование специальных технических средств получения информации

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Семенченко возглавлял департамент с 27 октября 2022 года. До этого он полтора года был уполномоченным президента по вопросам контроля над деятельностью СБУ. Имеет высшее юридическое образование.

В спецслужбе Семенченко работал с 2013 года, отмечает «Обозреватель». При президенте Викторе Януковиче (2010-2014) он занимал должность начальника управления СБУ в Житомирской области; это же управление он возглавлял при Петре Порошенко, который был президентом в 2014-2019 годы.

Департамент по защите национальной государственности — подразделение Центрального управления СБУ, он занимается защитой госсуверенитета, территориальной целостности и конституционного строя. Сотрудники отслеживают и блокируют пропаганду войны, насилия, разжигания межэтнической, расовой, религиозной и другой вражды, посягательства на права и свободы человека, пишет Суспiльне.

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Владимир Зеленский СБУ увольнение Украина
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Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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