Зеленский уволил своего помощника и бывшего бизнес-партнера Сергея Шефира
Президент Украины Владимир Зеленский уволил своего первого помощника Сергея Шефира, говорится в указе на сайте главы государства.
Кроме того, глава государства освободил от должностей трех своих внештатных советников — Олега Устенко, Михаила Радуцкого и Сергея Трофимова. Также были уволены уполномоченные президента — Наталья Пушкарева (по делам волонтеров) и Алена Вербицкая (по защите прав военнослужащих).
Сергей Шефир занимал должность помощника президента Украины с мая 2019 года. До прихода в политику он является сооснователем студии «Квартал-95», которая была основана на базе команды КВН «95-й квартал». В этой же команде КВН играл Зеленский, он был капитаном команды. Шефир и Зеленский были совладельцами «Квартала». Однако когда Зеленский избрался президентом, он передал свою долю в бизнесе братьям. При этом президент продолжил получать дивиденды от работы компании.
В сентябре 2021 года на Шефира было совершено покушение: неизвестные обстреляли автомобиль недалеко от села Лесники в Киевской области. Водитель получил ранения, сам Шефир не пострадал. Зеленский называл покушение на его первого помощника ценой за проводимые в стране реформы.
Масштабные перестановки в кабинете Зеленского продолжаются уже второй день. Накануне президент уволил двух замов главы Офиса президента Андрея Ермака — Андрея Смирнова и Алексея Днепрова. На их должности были назначены Ирина Мудрая и Елена Ковальская.
Вместе с тем глава государства освободил от должности посла в Молдавии Марка Шевченко. Новым послом Зеленский решил назначить бывшего секретаря Совета нацбезопасности Украины (СНБО) Алексея Данилова, который был уволен с поста секретаря СНБО 26 марта.
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