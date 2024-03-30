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Зеленский уволил своего помощника и бывшего бизнес-партнера Сергея Шефира

Зеленский уволил своего советника и бывшего партнера по «Кварталу 95» Шефира
Шефир занимал должность помощника президента Украины с мая 2019 года. В 2021 году на него было совершено покушение, после чего Зеленский заявил, что это цена за проводимые в стране реформы. Причина его увольнения не называется
Сергей Шефир
Сергей Шефир (Фото: Sergii Kharchenko / Zuma / Global Look Press)

Президент Украины Владимир Зеленский уволил своего первого помощника Сергея Шефира, говорится в указе на сайте главы государства.

Кроме того, глава государства освободил от должностей трех своих внештатных советников — Олега Устенко, Михаила Радуцкого и Сергея Трофимова. Также были уволены уполномоченные президента — Наталья Пушкарева (по делам волонтеров) и Алена Вербицкая (по защите прав военнослужащих).

Сергей Шефир занимал должность помощника президента Украины с мая 2019 года. До прихода в политику он является сооснователем студии «Квартал-95», которая была основана на базе команды КВН «95-й квартал». В этой же команде КВН играл Зеленский, он был капитаном команды. Шефир и Зеленский были совладельцами «Квартала». Однако когда Зеленский избрался президентом, он передал свою долю в бизнесе братьям. При этом президент продолжил получать дивиденды от работы компании.

В сентябре 2021 года на Шефира было совершено покушение: неизвестные обстреляли автомобиль недалеко от села Лесники в Киевской области. Водитель получил ранения, сам Шефир не пострадал. Зеленский называл покушение на его первого помощника ценой за проводимые в стране реформы.

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Масштабные перестановки в кабинете Зеленского продолжаются уже второй день. Накануне президент уволил двух замов главы Офиса президента Андрея Ермака — Андрея Смирнова и Алексея Днепрова. На их должности были назначены Ирина Мудрая и Елена Ковальская.

Вместе с тем глава государства освободил от должности посла в Молдавии Марка Шевченко. Новым послом Зеленский решил назначить бывшего секретаря Совета нацбезопасности Украины (СНБО) Алексея Данилова, который был уволен с поста секретаря СНБО 26 марта.

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