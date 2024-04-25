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Военная операция на Украине ,  
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Столтенберг заявил, что страны НАТО не передали Киеву обещанную помощь

Столтенберг: страны НАТО не поставили Украине ту военную помощь, которую обещали
Сюжет
Военная операция на Украине
В последние месяцы союзники по НАТО не предоставили Украине помощь, которую обещали, заявил Столтенберг. Он напомнил о долгом согласовании пакета помощи со стороны США и отсутствии снарядов в ЕС. Москва осуждает помощь Киеву
Йенс Столтенберг
Йенс Столтенберг (Фото: Omar Havana / Getty Images)

Страны НАТО не поставили Украине в последние месяцы ту военную помощь, которую обещали, заявил генсек военного альянса Йенс Столтенберг.

«Давайте будем честны. Реальность такова, что в последние месяцы союзники по НАТО не предоставили Украине помощь, которую обещали», — сказал он.

По словам Столтенберга, США в течение многих месяцев не могли согласовать новый пакет помощи Украине, а страны ЕС не смогли поставить обещанное количество снарядов. Из-за невыполнения странами НАТО обещаний Россия продвинулась на фронте, подчеркнул генсек и призвал «оперативно» увеличить поставки военной помощи Киеву.

В офисе Зеленского заявили, что помощь США была нужна Киеву «еще вчера»
Политика
Фото:Sean Gallup / Getty Images

В последние месяцы западные и украинские СМИ и политики неоднократно заявляли, что без срочной помощи Запада Украина рискует проиграть в конфликте. Об этом, в частности, говорил президент Украины Владимир Зеленский, призывая США как можно скорее согласовать пакет военной помощи, дебаты по поводу которого продолжались с октября.

Президент США Джо Байден подписал закон о военной помощи Киеву на $60,64 млрд только 24 апреля — документ полгода блокировали республиканцы в конгрессе США.

Больше трети от общей суммы — $23,2 млрд — будет выделено на восполнение запасов США. $13,8 млрд предназначены для закупки вооружений для Украины, $11,3 млрд — на «текущие военные операции США в регионе» и $26 млн — на продолжение надзора за предоставляемой Киеву помощью.

Также в акте предусмотрена передача Киеву дальнобойных ракет ATACMS. Reuters, Politico и AP со ссылкой на американских чиновников ранее сообщили, что США еще в марте тайно передали Украине дальнобойные ракеты ATACMS, а Киев уже использовал их.

Россия осуждает любые военные поставки Украине. Кремль подчеркивал, что в случае появления у Киева более сложных и дальнобойных вооружений может появиться необходимость в «санитарной зоне», чтобы отодвинуть украинскую военную инфраструктуру на безопасное расстояние от российских границ.

Столтенберг заявил, что страны НАТО не передали Киеву обещанную помощь
Столтенберг заявил, что страны НАТО не передали Киеву обещанную помощь

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Йенс Столтенберг НАТО военная помощь поставки оружия Военная операция на Украине
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