Столтенберг заявил, что страны НАТО не передали Киеву обещанную помощь

В последние месяцы союзники по НАТО не предоставили Украине помощь, которую обещали, заявил Столтенберг. Он напомнил о долгом согласовании пакета помощи со стороны США и отсутствии снарядов в ЕС. Москва осуждает помощь Киеву

Йенс Столтенберг (Фото: Omar Havana / Getty Images)

Страны НАТО не поставили Украине в последние месяцы ту военную помощь, которую обещали, заявил генсек военного альянса Йенс Столтенберг.

«Давайте будем честны. Реальность такова, что в последние месяцы союзники по НАТО не предоставили Украине помощь, которую обещали», — сказал он.

По словам Столтенберга, США в течение многих месяцев не могли согласовать новый пакет помощи Украине, а страны ЕС не смогли поставить обещанное количество снарядов. Из-за невыполнения странами НАТО обещаний Россия продвинулась на фронте, подчеркнул генсек и призвал «оперативно» увеличить поставки военной помощи Киеву.

В последние месяцы западные и украинские СМИ и политики неоднократно заявляли, что без срочной помощи Запада Украина рискует проиграть в конфликте. Об этом, в частности, говорил президент Украины Владимир Зеленский, призывая США как можно скорее согласовать пакет военной помощи, дебаты по поводу которого продолжались с октября.

Президент США Джо Байден подписал закон о военной помощи Киеву на $60,64 млрд только 24 апреля — документ полгода блокировали республиканцы в конгрессе США.

Больше трети от общей суммы — $23,2 млрд — будет выделено на восполнение запасов США. $13,8 млрд предназначены для закупки вооружений для Украины, $11,3 млрд — на «текущие военные операции США в регионе» и $26 млн — на продолжение надзора за предоставляемой Киеву помощью.

Также в акте предусмотрена передача Киеву дальнобойных ракет ATACMS. Reuters, Politico и AP со ссылкой на американских чиновников ранее сообщили, что США еще в марте тайно передали Украине дальнобойные ракеты ATACMS, а Киев уже использовал их.

Россия осуждает любые военные поставки Украине. Кремль подчеркивал, что в случае появления у Киева более сложных и дальнобойных вооружений может появиться необходимость в «санитарной зоне», чтобы отодвинуть украинскую военную инфраструктуру на безопасное расстояние от российских границ.