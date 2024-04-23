Шойгу назвал потери ВСУ с февраля 2022 года

Шойгу: потери ВСУ составили почти 500 тыс. военных с февраля 2022 года

Всего с начала военных действий в феврале 2022 года ВСУ потеряли почти 500 тыс. военнослужащих, заявил глава российского Минобороны

Фото: John Moore / Getty Images

Всего с начала военных действий на Украине в феврале 2022 года потери ВСУ составили почти полмиллиона военнослужащих, заявил министр обороны Сергей Шойгу.

По его словам, российские войска владеют инициативой по всей линии фронта и продолжают «выдавливать» ВСУ с занимаемых позиций.

Российские военные взяли под контроль населенные пункты Первомайское, Богдановка и Новомихайловка в ДНР. «Идет расширение зоны контроля на Бердычах и Георгиевке», — заявил он.

В прошлый раз Шойгу называл потери украинских войск в феврале. По его словам, они превысили 444 тыс. военнослужащих. С начала года ВСУ ежедневно теряют более 800 военных и 120 единиц различного вооружения, в том числе иностранного, говорил генерал.

В том же месяце украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина за время боевых действий потеряла 31 тыс. солдат погибшими. «Я не скажу, сколько раненых, потому что Россия будет знать, сколько людей ушло с поля боя», — ответил тогда украинский лидер.

Минобороны в последний раз раскрывало потери российской армии в сентябре 2022 года — 5937 человек.