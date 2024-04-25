Посол исключил участие России в конференции по Украине в любом формате

Посол: Россия ни в каком формате не будет участвовать в конференции по Украине

Сергей Гармонин (Фото: Посольство Российской Федерации в Швейцарской Конфедерации)

Россия не станет участвовать в конференции по Украине, которая пройдет в июне в Швейцарии, ни в одном из форматов, заявил «РИА Новости» посол России в Берне Сергей Гармонин.

«Россия не будет принимать участия в этом мероприятии ни в каком формате», — сказал посол. Он добавил, что без участия российской стороны «любые разговоры об урегулировании на Украине бессмысленны и лишены каких-либо перспектив».

В начале апреля власти Швейцарии сообщили об организации мирного саммита высокого уровня по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Издание NZZ уточнило, что швейцарское правительство выслало России приглашение на конференцию. В тот же день в российском диппредставительстве заявили, что российская делегация его не получала, но в любом случае не поедет на саммит.

Министр иностранных дел Сергей Лавров в середине апреля заявил, что Швейцария не подходит России в качестве площадки для переговорного процесса по Украине. Он пояснил, что страна не является нейтральной стороной, «она из нейтральной превратилась в откровенно враждебную».