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Военная операция на Украине ,  
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В США подтвердили распоряжение Байдена передать Украине ракеты ATACMS

В США подтвердили распоряжение Байдена передать Украине ракеты ATACMS
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Attila Husejnow / Global Look Press
Фото: Attila Husejnow / Global Look Press

Президент США Джо Байден в феврале распорядился передать Украине значительное количество ракет ATACMS. Об этом заявил помощник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге для журналистов. Трансляцию в YouTube вела пресс-служба Белого дома.

«В феврале президент дал указание команде предоставить Украине значительное количество ракет ATACMS для использования на суверенной территории Украины», — заявил Салливан.

По его словам, поставки ракет стартовали в марте.

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Фото:lockheedmartin.com

24 апреля Байден подписал закон об оказании Киеву поддержки на общую сумму $60,64 млрд.

Треть этих средств — $23,2 млрд — пойдет на восполнение запасов Вашингтона. $13,8 млрд предназначены на закупку вооружений для Украины. В рамках военной помощи США передадут Украине дальнобойные ракеты ATACMS. Это управляемые ракеты класса «земля — земля», которые запускают из установок реактивных систем залпового огня M-270 MLRS и M-142 HIMARS.

24 апреля несколько американских СМИ сообщили, что в марте Вашингтон тайно передал Киеву ракеты ATACMS. По данным Reuters, ВСУ впервые применили эти ракеты утром 17 апреля. Позднее, 19 апреля, российское Минобороны заявило, что системы ПВО сбили три ракеты комплекса ATACMS над Черным морем.

Россия осуждает военную помощь Украине со стороны других государств. В Кремле заявляли, что в случае появления у Киева более сложных и дальнобойных вооружений может появиться необходимость в «санитарной зоне», чтобы отодвинуть военную инфраструктуру ВСУ на безопасное расстояние от российских границ. 24 апреля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что позиция Москвы по «санитарной зоне» не изменилась.

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