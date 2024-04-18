Зеленский сообщил о причастности Украины к атаке на аэродром в Крыму
Вооруженные силы Украины нанесли удар по российскому военному объекту в Джанкое, целью был аэродром, заявил украинский президент Владимир Зеленский в телеграм-канале.
Власти Крыма и Минобороны России не сообщали об ударе по военному аэродрому в Джанкое. Накануне утром участок автодороги Джанкой — Феодосия в районе села Победное перекрыли для движения без объяснения причин. Это село расположено в непосредственной близости от Джанкоя, между ним и городом находится военный аэродром.
Ночью в одной из мечетей в Джанкойском районе выбило семь стекол, в доме у одной пенсионерки также выбило стекло, уточнил глава администрации Игорь Ивин и заверил: «В городе обстановка спокойная. Из-за временного ограничения движения никаких пробок нет, чрезвычайных ситуаций тоже».
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