Зеленский сообщил о причастности Украины к атаке на аэродром в крымском Джанкое

Зеленский сообщил о причастности Украины к атаке на аэродром в Крыму

По Джанкою нанесен удар, заявил Зеленский. Минобороны и власти Крыма не сообщали об этом, но вблизи военного аэродрома у Джанкоя перекрывали движение без объяснения причин

Владимир Зеленский (Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters)

Вооруженные силы Украины нанесли удар по российскому военному объекту в Джанкое, целью был аэродром, заявил украинский президент Владимир Зеленский в телеграм-канале.

Власти Крыма и Минобороны России не сообщали об ударе по военному аэродрому в Джанкое. Накануне утром участок автодороги Джанкой — Феодосия в районе села Победное перекрыли для движения без объяснения причин. Это село расположено в непосредственной близости от Джанкоя, между ним и городом находится военный аэродром.

Ночью в одной из мечетей в Джанкойском районе выбило семь стекол, в доме у одной пенсионерки также выбило стекло, уточнил глава администрации Игорь Ивин и заверил: «В городе обстановка спокойная. Из-за временного ограничения движения никаких пробок нет, чрезвычайных ситуаций тоже».