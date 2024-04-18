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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский сообщил о причастности Украины к атаке на аэродром в Крыму

Зеленский сообщил о причастности Украины к атаке на аэродром в крымском Джанкое
Сюжет
Военная операция на Украине
По Джанкою нанесен удар, заявил Зеленский. Минобороны и власти Крыма не сообщали об этом, но вблизи военного аэродрома у Джанкоя перекрывали движение без объяснения причин
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters)

Вооруженные силы Украины нанесли удар по российскому военному объекту в Джанкое, целью был аэродром, заявил украинский президент Владимир Зеленский в телеграм-канале.

Власти Крыма и Минобороны России не сообщали об ударе по военному аэродрому в Джанкое. Накануне утром участок автодороги Джанкой — Феодосия в районе села Победное перекрыли для движения без объяснения причин. Это село расположено в непосредственной близости от Джанкоя, между ним и городом находится военный аэродром.

Ночью в одной из мечетей в Джанкойском районе выбило семь стекол, в доме у одной пенсионерки также выбило стекло, уточнил глава администрации Игорь Ивин и заверил: «В городе обстановка спокойная. Из-за временного ограничения движения никаких пробок нет, чрезвычайных ситуаций тоже».

Зеленский сообщил о причастности Украины к атаке на аэродром в Крыму
Зеленский сообщил о причастности Украины к атаке на аэродром в Крыму

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Украина Крым Джанкой аэродром
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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