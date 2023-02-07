Миротворцы зафиксировали нарушение режима прекращения огня в Карабахе

Российские миротворцы сообщили о нарушении режима прекращения огня в Нагорном Карабахе

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Российские миротворцы зафиксировали нарушение режима прекращения огня в Мардакертском районе в Нагорном Карабахе, сообщило Минобороны. Никто не пострадал.

«По данному факту командованием российского миротворческого контингента совместно с азербайджанской и армянской сторонами проводится разбирательство», — добавили в ведомстве. Других деталей Минобороны не приводит.

Миротворцы ведут круглосуточный контроль за соблюдением режима прекращения огня на 30 наблюдательных постах. Они продолжают переговоры по возобновлению беспрепятственного движения по дороге Степанакерт — Горис (Лачинский коридор, соединяет Нагорный Карабах с Арменией).

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