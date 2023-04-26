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Военные подтвердили рассылку повесток с предупреждениями в Петербурге

Западный военный округ подтвердил рассылку повесток с предупреждениями в Петербурге
«Фонтанка» и Mash ранее сообщили, что жители Петербурга начали получать повестки с предупреждениями об ограничительных мерах в случае неявки. В пресс-службе ЗАО подтвердили подлинность таких повесток
Фото: Екатерина Сычкова / URA.RU / ТАСС
Фото: Екатерина Сычкова / URA.RU / ТАСС

Военкоматы в Санкт-Петербурге действительно рассылают военнообязанным повестки с предупреждениями об ограничительных мерах в случае неявки, сообщили ТАСС в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).

Ранее «Фонтанка» и Mash сообщили, что жители Петербурга начали получать повестки со следующим предупреждением: «Внимание! В случае неявки в военный комиссариат в установленный срок в отношении вас будут введены ограничительные меры».

«Пресс-служба Западного военного округа подтверждает подлинность новых повесток», — сообщили ТАСС в ЗВО, отвечая на вопрос о предупреждении на повестках.

В середине апреля президент Владимир Путин подписал закон, предусматривающий создание реестра военнообязанных, отправку повесток в письменной форме с ее дублированием в электронной и введение ограничительных мер в отношении тех, кто не пришел по ней в военкомат.

Так, сразу после получения повестки военнообязанному запрещается выезд за границу. Если он за 20 дней не посетит военкомат, то в силу вступят следующие ограничения: запрет на регистрацию в качестве ИП или самозанятого, приостановка государственной регистрации недвижимости, ограничение на управление транспортом и запрет на его регистрацию, отказ в получении кредитов. Меры перестанут действовать после явки в военкомат.

При этом, как утверждал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, обеспечительные меры начнут действовать только со следующего призыва. Если по каким-то причинам в текущий призыв человек не смог получить повестку, то потом он увидит заказное письмо и только в следующий призыв будет обязан в течение двух недель прийти в военный комиссариат.

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В Минобороны заявляли, что реестр воинского учета создан для «упрощения взаимодействия» военкоматов с россиянами, и обещали не устраивать «веерные рассылки» электронных повесток призывникам. Глава Минцифры Максут Шадаев допускал, что реестр военнообязанных появится в полном объеме не раньше очередной осенней призывной кампании.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
повестки Санкт-Петербург ЗВО предупреждение
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