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Петербуржец получил повестку с предупреждением о мерах в случае неявки

Петербуржец получил повестку с предупреждением об ограничениях в случае неявки в военкомат
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Житель Петербурга получил повестку с информацией об ограничительных мерах в случае неявки в военкомат, сообщила «Фонтанка».

«Внимание! В случае неявки в военный комиссариат в установленный срок в отношении вас будут введены ограничительные меры», — написано на документе.

«Прописан я в Выборгском районе Петербурга, повестка пришла по месту регистрации», — уточнил получатель. Подлинность документа «Фонтанке» подтвердил сотрудник районного военкомата. Он заявил, что ограничительные меры в отношении получателя уже вступили в силу.

О получении жителем Петербурга повестки с таким предупреждением также сообщал телеграм-канал Baza.

РБК направил запрос в военный комиссариат Санкт-Петербурга и в пресс-службу Западного военного округа.

14 апреля президент Владимир Путин подписал закон, предусматривающий создание реестра военнообязанных, отправку повесток в письменной форме с ее дублированием в электронной и введение ограничительных мер в отношении тех, кто не пришел по ней в военкомат.

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Сразу после получения повестки военнообязанному запрещается выезд за границу. Если он за 20 дней не посетит военкомат, то в силу вступят ограничения: запрет на регистрацию ИП или самозанятого, приостановка государственной регистрации недвижимости, ограничение на управление транспортом и запрет на его регистрацию, отказ в получении кредитов. Меры перестанут действовать после явки в военкомат.

При этом, как уточнял глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, обеспечительные меры начнут действовать только со следующего призыва. Если по каким-то причинам в текущий призыв человек не смог получить повестку, то потом он увидит заказное письмо и только в следующий призыв будет обязан в течение двух недель прийти в военный комиссариат.

Теги
Санкт-Петербург повестки ограничительные меры повестка
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